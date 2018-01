OFRENE: En av politiets plansjer viser rekkefølgen på de ni drapene i syv forskjellige omganger, samt deres eventuelle koblinger til mistenkte Foto: Terry Tang / TT / NTB Scanpix

Amerikansk politi: Seriemorder drepte ni på tre uker

Mannen ble pågrepet på åstedet hvor han skal ha drept sin egen mor og stefar. Før det tror politiet han tok ytterligere syv liv.

Cleophus Cooksey Jr. (35) ble arrestert for over en måned siden, mistenkt for å ha skutt og drept sin egen mor og stefar i deres eget hjem. Nå forteller politiet i Phoenix i delstaten Arizona, at de tror han drepte syv andre før det, melder nyhetsbyrået AP .

– Det bør forferde samtlige i rommet, at han greide å drepe ni mennesker punktum. For ikke å snakke om at han gjorde det på så kort tid, sa Jonathan Howards fra politiet i Phoenix under en pressekonferanse torsdag.

Skal ha drept flere med offerets pistol

Cooksey beskrives som en aspirerende musiker, og har tidligere sonet en 16 års fengselsdom for drap og væpnet ran. Han var bare på frifot i halvannet år før han ble pågrepet igjen i desember. Rekken med drap han nå er mistenkt for begynte den 27. november i fjor, og stoppet ikke før han ble pågrepet tre uker senere. Til sammen skal det dreie seg om syv menn og to kvinner.

I rettsdokumenter gjengitt av AP heter det at de ni drapene har skjedd inne i privathjem, i boligblokker, i en parkert bil og utendørs. Det er patronhylser, stjålne smykker og en mobiltelefon som tilhørte et av ofrene som knytter dem til Cooksey. I flere av drapene skal han ha brukt en pistol stjålet fra en av de drepte.

Skal ha skutt eks-kjærestens bror

Den mistenkte seriemorderen kjente flere av ofrene, men politiet har fortsatt ikke avdekket noe motiv i flere av sakene, ifølge nyhetsbyrået.

Et av ofrene var Jesus Real (25), broren til Cookseys eks-kjæreste. Paret skal ha slått opp den 10. desember, ifølge politiet, og dagen etter ble Real skutt to ganger i hodet mens han sov i sin egen seng.

43 år gamle Maria Villanueva, Cooksey andre kvinnelige offer i tillegg til moren, ble funnet delvis avkledd i et smug i Phoenix. På overvåkningsopptak fra kvelden før ble hun observert mens hun forlot et leilighetskompleks, kjørt bort av en ukjent mann.

Villanuevas bil ble senere funnet forlatt, og på innsiden fant politiet en mobiltelefon som tilhørte den mistenkte, i tillegg til en blodig skjorte med DNA som matchet hans.

– Ble mer vågal

Lokalavisen AZ Central skriver at det var vanskelig å se sammenhengen mellom drapene, ettersom det ikke var noe mønster hverken i kjønn, alder eller etnisk bakgrunn. Imidlertid skal den mistenkte seriemorderen ha blitt mer og mer vågal, og skal på et tidspunkt ha utgitt seg for å være fetteren til et av ofrene. Han skal selv ha forklart politiet hvor liket av mannen han nettopp hadde skutt var, før han rømte til fots.

– Å løse ni mord i løpet av tre uker er enestående, sa Howard fra Phoenix-politiet under pressekonferansen.

– Jeg er pokker så stolt av at vi har fått ham vekk fra gatene, uttaler politisjef Rick St. John fra en av nabobyene der den mistenkte seriemorderen skal ha operert, ifølge AP.

Politiet bekrefter også at de undersøker om Cooksey kan ha forbindelser til uløste mord i området.