INITIATIVTAGER: Komiker Celeste Barber. Foto: O'Connor/ Pa Photos / NTB scanpix

Har samlet inn over 175 millioner til brannvesenet

På to døgn har innsamlingsaksjonen til den australske komikeren Celeste Barber samlet inn over 175 millioner kroner til brannvesenet i New South Wales.

Nå nettopp

Mens brannene herjer i den australske delstaten, og myndighetene har fått kritikk for ikke å gjøre nok og for ikke å ha vært godt nok forberedt, har komikeren tatt saken i egne hender.

3. januar startet hun enn innsamlingsaksjon på Facebook for NSW Rural Fire Service & Brigades - hvor store deler av dem som har kjempet mot brannene har vært frivillige.

– Jeg håper dere forstår hvor fantastiske dere er. Dette er utrolig. Tusen takk, skrev hun mens pengene strømmet inn.

Lørdag kveld var det samlet inn rundt 80 millioner kroner, søndag formiddag var summen over 175 millioner. Nesten en halv million har så langt donert.

– Dette er ute av kontroll. Dere er ute av kontroll. Jeg elsker at dere er ute av kontroll, men dessverre er det ventet at brannene skal bli enda mer ut av kontroll, skrev hun fredag kveld.

Kjendiser kaster seg på

Flere kjendiser har det siste døgnet gitt store summer til innsamlingsaksjonen.

– Vår familie støtter, tenker på og ber for alle som er berørt av brannene i Australia. Vi donerer 500.000 dollar til Rural Fire Service som gjør og gir så mye akkurat nå, sier Nicole Kidman i en uttalelse ifølge The Age.

Samme sum har artisten Pink donert.

– Jeg blir helt ødelagt av å se på hva som skjer i Australia nå. Mine tanker går ut til alle som er berørt av brannene, sier hun i en uttalelse ifølge Sydney Morning Herald.

Skuespiller Russell Crowe har også bidratt, og artist Iggy Azalea bruker sosiale medier til å be folk donere.

– Visste du at 30 prosent av koalaens naturlige omgivelser i New South Wales har blitt ødelagt av brannene som herjer i Australia nå? Vær så snill, doner om du kan. Alt hjelper, skriver hun under bildet av seg selv med en koala.

Skuespiller Naomi Watts la ut denne videoen på Instagram:

– Brannene er virkelig fryktelige, så mye dyreliv har gått tapt allerede, og det er fortsatt mye sommer igjen. Mine tanker går til dem som har mistet noe eller et hjem, skriver hun før hun hyller brannmennene som kjemper mot flammene.

Også miljøforkjemperen Leonardo DiCaprio har lagt ut et bilde på Instagram.

– Australia brenner, og sommeren har såvidt begynt. I 2019 var det rekordvarmt og rekordtørke, skriver han, og fortsetter:

– Det må gjøres noe. Det må gjøres noe nå.

Dronning Elizabeth berørt

Nyhetene om brannene i Australia har gjort dronningen svært trist, heter det i en uttalelse fra Buckingham Palace lørdag, skriver NTB.

– Min takk går til redningsarbeidere og til de som har satt sine egne liv i fare, for å hjelpe samfunn i nød, sier dronningen i uttalelsen.

Australia er et konstitusjonelt monarki med dronning Elizabeth som statsoverhode.

Så langt har over 20 personer mistet livet i brannene, og over 1000 hjem er ødelagt.

Publisert: 05.01.20 kl. 03:05

Mer om

Flere artikler