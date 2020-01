TORONTO: Det var søndag minneseremoni for Saghar Haghjoo (37) og datteren Elsa (8) på Imam Mahdi Islamic Centre. Foto AFP

Trudeau i minnemarkering for kanadiske ofre: – Denne tragedien skulle aldri ha hendt

Canada mistet 57 borgere da Iran skjøt ned et ukrainsk fly 8. januar. Søndag var det minnemarkeringer over hele landet.

– Dere føler dere kanskje ubeskrivelig ensomme, men det er dere ikke. Hele landet står sammen med dere, i kveld, i morgen og i alle årene som kommer, sa Trudeau til de rundt 1500 fremmøtte i en basketballhall i Edmonton i Alberta søndag – hvor 13 av de omkomne hadde sitt hjemsted, ifølge den kanadiske avisen Toronto Star.

Det iranske miljøet i byen er på rundt 5000 personer, og tapet av de 13 merkes svært godt, skriver avisen.

– Miljøet her er utrolig. Folket føler at hele Canada klemmer dem, sier Reza Akbari, som leder Iranian Heritage Society i byen, til Al Jazeera.

MISTET TO PROFESSORER: Pedram Mousavi og Mojgan Daneshmand var begge ingeniørprofessorer ved Universitetet i Albertas Edmonton-avdeling. Foto: HANDOUT / Reuters

Innrømmet å ha skutt ned fly

Iran har innrømmet å ha skutt ned det ukrainske flyet like over Teheran, der 176 mennesker mistet livet. I Iran har det vært massive demonstrasjoner etter at nyheten ble kjent. Canada meldte tidligere at de mistet 63 personer i flystyrten, men landets utenriksminister Francois-Philippe Champagne har senere gått ut og sagt at det riktige tallet er 57.

Bakgrunn: Tar på seg ansvaret for nedskytingen: – Skulle ønske jeg var død

– Denne tragedien skulle aldri ha hendt. Alle kanadiere er sjokkert og rasende over at flyet ble skutt ned av et iransk missil. Vi vil ikke hvile før vi har fått svar, sa Trudeau under minnemarkeringen.

Også i Toronto ble flere av ofrene for flystyrten minnet søndag. På Imam Mahdi Islamic Centre sørget de fremmøtte for Sahar Haghjoo (37) og datteren Elsa (8). De hadde vært på ferie i Iran, og kom aldri hjem til ektemannen, faren og besteforeldrene i Canada, har Sahars far tidligere fortalt til Global News Canada.

TORONTO: Masoud Niknam mistet broren Farhad Niknam i flystyrten. Her under en minneamrrkering i Toronto søndag. Foto: Reuters

Masoud Niknam deltok på en annen minnemarkering i en universitetshall i Toronto. Han mistet broren Farhad Niknam i flystyrten, og sier til nyhetsbyrået Reuters at livet har mistet mening.

– Det er ikke rettferdighet i verden. Jeg tror ikke på noe lenger. Vi vil ha et hull i hjertet vårt for alltid, og det kan ikke fylles med noe, sier han.

