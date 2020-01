OVER 100 BRANNER: Onsdag er det fortsatt over 100 aktive branner i delstaten New South Wales. Foto: MICK TSIKAS / AAP

Minst 24 siktet for brannstiftelse i Australia: Politiet slår tilbake mot sosiale medier-storm

Minst 183 personer ble i 2019 mistenkt for brudd på brannforbudet i Australia. Politiet slår imidlertid tilbake mot påstandene om at dette har skylden for skogbrannkrisen.

Nå nettopp

– Jeg vet at mange av disse menneskene ikke har gjort dette med hensikt. De har skutt opp fyrverkeri, tent bål, laget mat eller er barn, sier Gary Worboys i New South Wales-politiet ifølge Sydney Morning Herald.

Han påpeker at de fleste sakene dreier seg om mindre alvorlige hendelser, uten store konsekvenser.

Spesial: Sjekk selv - så store er brannene

I delstaten Victoria sier politiet at de ikke har noen bevis på de store brannene som har herjet i delstaten har vært påtent.

– Vi har ingenting som tyder på eller tilsier at brannene i East Gippsland og North East i Vicotira var påtent eller startet som følge av mistenkelig oppførsel, sier han talsperson for politiet i delstaten til The Guardian.

Videre sier talspersonen at de etterforsker en brann, som ikke skadet hverken personer eller bygninger, men at de foreløpig ikke har funnet bevis for at brannen var påtent.

– Konspirasjonsteorier

Til tross for at politiet mener at de fleste tilfellene der personer har brutt brannforbudet ikke har påvirket den alvorlige situasjonen i landet, der over 2000 hus er ødelagt, mange tusen bygninger er skadet eller nedbrent og minst 24 mennesker har mistet livet, går det mange rykter på sosiale medier med emneknaggen #arsonemergency.

Doktor Timothy Graham ved Queensland University of Technology har gjort en studie der han har ettergått meldingene på sosiale medier. Ifølge The Guardian har han kommet frem til at det er sannsynlig at mye av dette er feilinformasjon.

– Australia er plutselig oversvømmet av feilinformasjon som et resultat av denne miljøkatastrofen. Vi lider av konsekvensene av en økt polarisering og vanskeligheter eller manglende evne blant befolkningen for å forstå sannheten, sier han til avisen.

– Konspirasjonsteoriene som går (blant annet om at brannstiftere er hovedårsaken til brannene i Australia) gjenspeiler en økt mistillit til vitenskap, skepsis til mediene og myndighetene, sier han.

Fakta-sjekker påstander

Buzzfeed har laget en oversikt der de legger frem flere falske påstander eller påstander som gir et uriktig bilde som trender på sosiale medier. En av påstandene de mener er falske, er at klimaaktivister starter branner for å skape klimafrykt.

Også det nasjonale nyhetsbyrået AAP har sjekket flere av påstandene på sosiale medier. De er blitt kontaktet av Facebook for å ettergå poster med mistenkelig innhold, som spres på plattformen.

– Vi jobber med en tredjepart med faktasjekkere som går gjennom og rangerer nøyaktigheten i poster, bilder og videoer. Vi oppfordrer også personer til å rapportere falske nyheter, sier Antonia Sanda i Facebook til Sydney Morning Herald.

Twitter har ikke gjort lignende tiltak, men oppfordrer alle til ikke å dele informasjon de ikke vet stemmer.

– Alle har et ansvar for å sørge for at feilinformasjon ikke spres, sier en talsperson for selskapet.

– Det er trist å se at denne krisen fører til så mye feilinformasjon på internett. Dette er en påminnelse om at feilinformasjon på internett er et stort problem, sier kommunikasjonsmisister Paul Fletcher.

24 siktet for brannstiftelse

Siden november er minst 24 personer siktet for brannstiftelse i delstaten New South Wales, 43 mistenkes for ikke å overholde brannforbudet og 47 personer for å ha kastet fra seg en påtent sigarett, skriver australske ABC.

Brannstiftelse er imidlertid et problem i Australia, skriver Guardian, og ildpåsettere er antakelig ansvarlige for enkelte av denne sesongens skogbranner. Ifølge brannvesenet er det imidlertid lynnedslag som har startet de største og farligste brannene, ifølge Sky Australia.

Ifølge ABC er strafferammet for å starte en skogbrann i delstaten 21 års fengsel.

En av de siktede for brannstiftelse er en frivillig brannmann mistenkt for å ha startet minst syv branner. Riktignok skal ingen av disse ha vært alvorlige eller påvirket situasjonen i delstaten.

– Våre medlemmer vil forbannet over påstandene om en manns handlinger kan ødelegge vårt rykte og få folk til å tvile på den enorme jobben til så mange andre, sier brannsjefen i New South Wales, Shane Fitzsimmons, på en pressekonferanse.

Det er fortsatt over 100 aktive branner i delstaten New South Wales.

Publisert: 09.01.20 kl. 21:20

Mer om

Flere artikler