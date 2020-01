STORE SKADER: Den irakiske militærbasen Al-Asad mandag. Natt til 8. januar ble den angrepet av iranske missiler.

USA viser frem skadene etter Irans angrep

De amerikanske soldatene på basen Al-Asad lå allerede i dekning da Irans missiler traff 8. januar.

Nå nettopp

Den irakiske militærbasen i Anbar, som også huser både norske og amerikanske soldater, fikk mandag besøk av flere amerikanske medier.

Her viste de amerikanske styrkene frem skadene Iran forårsaket med sitt hevnangrep 8. januar – etter at USA drepte generalen Qasem Soleimani.

Både nyhetsbyrået AP og Reuters melder om at soldatene i leiren fikk flere timers forvarsel før angrepet, og at både utstyr og personell var brakt i sikkerhet før de første missilene traff.

Les også: Så sterkt er det iranske militæret

Det norske forsvaret har tidligere bekreftet overfor VG at de hadde fått et forvarsel om at noe kunne til å skje.

Likevel forårsaket angrepet store skader, skriver Reuters. Flere containere som skal ha vært brukt som boområder av de amerikanske soldatene, er blant annet truffet. En annen missil ødela to hangarer som normalt brukes til Blackhawk-helikoptre.

– Indikasjoner på at noe ville komme

Klokken 23 om kvelden 7. januar ga oberstløytnant Antoinette Chase sine soldater på basen ordre om å gå i «lockdown», forteller hun til AP.

En halvtime senere ble de bedt om å søke dekning.

NORSK FLAGG: Bildet er tatt inne i militærbasen Al-Asad mandag 13. januar. Foto: AYMAN HENNA / AFP

Fikk du med deg? Hans sinne mot USA ble ikonisk. Nå er skokasteren også frustrert på Iran.

Den første iranske missilen landet på basen like etter klokken 01.35 natt til 8. januar, i et angrep som fortsatte i rundt to timer. Midtveis fikk Chase vite at angrepet kom fra Iran.

– Grunnen til at vi presset det frem klokken 23.30, var at vi hadde alle indikasjoner på at noe ville komme. I verste fall, ble vi fortalt, kunne det være et rakettangrep. Det var vi informert om, forteller hun til nyhetysbyrået.

Trump: Spiller ingen rolle

USAs president Donald Trump har fått kritikk både internasjonalt og fra amerikanske politikere for å ikke ha informert kongressen før han beordret angrepet mot Soleimani – et angrep som sørget for at den spente situasjonen mellom USA og Iran eskalerte kraftig.

Trump-administrasjonen har begrunnet angrepet med at han planla et nært forestående angrep mot USA, og Trump har senere sagt at den iranske generalen ville gå til angrep på amerikanske ambassader.

På Twitter mandag sier Trump at det egentlig ikke spiller noen rolle hva Soleimani planla.

– Både de falske nyhetsmediene og deres demokratiske partnere jobber hardt for å avgjøre hvorvidt det fremtidige angrepet fra terroristen Soleimani var nært forestående eller ikke, og hvorvidt det var enighet i mitt team. Svaret på begge spørsmålene er et sterkt ja, men det spiller egentlig ingen rolle på grunn av hans grusomme fortid!

Publisert: 14.01.20 kl. 05:56

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser