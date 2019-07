PRIVAT Foto: KUTT: Fornærmede skal ha blitt stukket i halsen med en knust glassflaske.

Volden i Hellas: – Bare flaks at det gikk bra

IOS (VG) Fornærmede og familien hans frigir bildet som viser skadene han ble påført i slåsskampen på Ios i Hellas.

Gresk politi bekreftet mandag kveld at en ung mann fra Bærum er siktet for drapsforsøk. Episoden, som skal ha involvert en knust glassflaske, skal ha funnet sted natt til mandag, ifølge politiet.

Bildet familien nå frigir viser et dypt sår på fornærmedes hals som skal være resultat av et kutt med en knust flaske.

– Som man ser på bildet, så kunne utfallet like gjerne blitt fatalt, skriver den skadede mannens bistandsasvokat Marte Svarstad Brodtkorb til VG.

Nekter straffskyld

– Han erkjenner ikke straffskyld for drapsforsøk, og ble svært sjokkert da han ble kjent med siktelsen, sier siktedes forsvarer, Kim Gerdts.

Forsvareren synes ikke noe om at bildet av fornærmede nå er ute.

– Jeg syns det er uheldig at dette bildet lekkes, fordi man må legge til grunn at dette blir en del av sakens dokumenter, sier Gerdts of fortsetter:

– Når det gjelder fremstillingen av hva som har skjedd der nede, så er jeg kjent med adskillig flere detaljer. Jeg er derfor uenig i bistandsadvokatens fremstilling, men jeg ønsker ikke å kommentere dette ytterligere.

Familien til fornærmede reagerer derimot på at siktede nekter straffskyld.

– Advokaten hans har formidlet at siktede ikke erkjenner straffeskyld. Familien er bekymret for at han ikke forstår alvoret i saken, sier Brodtkorb.

Den siktedes forsvarer sier til VG at det kan godt være at klienten hans kommer til å erkjenne straffskyld etter en annen straffebestemmelse.

– Her er det viktig å poengtere at han ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen på drapsforsøk, sier Gerdts.

LØSLATT: Gjerningsmannens norske forsvarer, Kim Gerdts, forteller at klienten hans har reist tilbake til Norge. Foto: Privat

Var bekjente

– Dette var ikke en slåsskamp mellom venner, slik det er forsøkt fremstilt i pressen av siktede og hans forsvarer. Slik familien ser det er det ikke tilfeldig at siktelsen lyder på drapsforsøk. Det var bare flaks at dette gikk bra, skriver Brodtkorb.

Nå er de lettet over at fornærmede er kommet hjem til Norge, og har fokus på hans helse og sikkerhet. Han er etter forholdene i god form, selv om han er sterkt preget av saken både fysisk og psykisk.

Takker for storsinn

Advokaten til gjerningsmannen ønsker å takke for nøktern tone fra foreldrene til offeret i saken.

– Jeg vil berømme foreldrene til fornærmede som så langt har uttalt seg nøkternt og uten fordømmelse i saken. Jeg er også kjent med at de ønsket at ungdommen skulle bli løslatt og komme hjem. Det syns jeg viser et storsinn hos foreldrene, sier Gerdts.

STUKKET I HALSEN: De to atten år gamle mennene havnet i slåsskamp med hverandre natt til mandag denne uken. Det endte med at en ble skadet i halsen med en knust glassflaske. På bildet ser man politistasjonen på Naxos. Foto: ODIN JÆGER, VG

Takker arrangøren

Familien vil takke alle som har hjulpet og støttet han, både rett etter angrepet og etterpå. En spesiell takk til stedsrepresentanten fra Life is a Beachparty, som utførte førstehjelp og fulgte han de første timene etter voldshandlingen.

– Jeg kom til åstedet og så det var mye blod. Jeg var med den sårede gutten i ambulansen. Jeg var også på sykehuset til han ble fraktet til Athen, sier Marthe Skjelseth Storhaug , som jobber for Life is a Beachparty som arrangerer turen, til VG.

Kan slippe straff

Politisjef Karamanis og politibetjent Christos Chasiotis på Naxos, der mannen satt fengslet, forteller at det kan hende mannen aldri kommer til å sone dersom han blir dømt.

– Man har tre muligheter dersom han blir dømt. Det kan hende det blir sendt ut en internasjonal arrestordre, eller så kan han risikere å bli fengslet dersom han kommer til Hellas. Det kan også hende han aldri vil bli pågrepet og ikke må sone en fengselsstraff, sier de.

