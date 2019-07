FAMILIE: Familemedlemmer til fangene i Altamira fengsel nord i Brasil venter på informasjon om deres nære etter et sammenstøt mellom fanger i fengselet den 29. juli 2019. Foto: BRUNO SANTOS / AFP

Minst 57 drept i sammenstøt mellom fanger i fengsel i Brasil

Minst 57 personer skal ha blitt drept i et sammenstøt mellom grupper av fanger i fengselet Altamira nord i Brasil.

NTB-AFP-AP

Mindre enn 10 minutter siden

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Det skal ha vært to rivaliserende gjenger som gikk løs på hverandre i fengselet.

16 av de døde ble halshogget i kampene som varte i flere timer, ifølge myndighetene i delstaten Pará. Mange av de døde skal ha blitt kvalt.

Sammenstøtet skal ha brutt ut under frokostserveringen, og de innsatte skal ha startet flere branner, som i fem timer skal ha forhindret myndighetene fra å gripe inn.

Delstatens fengselssjef Jarbas Vasconcelos sa på en pressekonferanse mandag at brannen spredte seg raskt. Han sa også at to ansatte ble holdt som gisler, men at de etter hvert ble løslatt.

les også Brasils president mener det ikke er nepotisme å nominere sønn til ambassadørverv

Voldelige konflikter mellom fanger er ikke uvanlig i fengsler i Brasil. 55 innsatte døde i en rekke opprør i flere fengsler i nabodelstaten Amazonas i mai.

I starten av 2017 døde mer enn 120 innsatte i fengsler fordelt på flere nordlige delstater, da rivaliserende gjenger kranglet over kontroll på smuglerruter i regionen.

Flere av landets fengsler er overfylte. I noen av dem sliter de fengselsansatte med å opprettholde kontrollen over innsatte, som fortsetter med sin kriminelle virksomhet under soningstiden.

Publisert: 30.07.19 kl. 06:44

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post