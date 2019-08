BYEN SØRGER: 6. august møtte mange sørgende opp til minnestund for ofrene etter masseskytingen, der 22 mennesker mistet livet på Wallmart-kjøpesenteret i El Paso, Texas. Foto: Mark Ralston/Ap

Trump møter motstand i El Paso: – Et besøk vil være skadelig

Det er ventet at Trump vil få en kjølig velkomst fra lokalbefolkningen når han ankommer El Paso etter lørdagens masseskyting. En kampanje ber sykehuset der flere overlevende er innlagt om ikke å ta imot presidenten.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Onsdag reiser USAs president Donald Trump til grensebyen El Paso i Texas for å gi sine kondolanser og støtte etter masseskytingen på et Walmart-kjøpesenter lørdag, der 22 mennesker mistet livet.

Trump vil også besøke Dayton, Ohio, hvor ni mennesker ble drept i en masseskyting natt til søndag.

les også 20 drept og 26 skadet i skyting ved kjøpesenter i El Paso

Det hvite hus bekreftet besøkene tirsdag. Etter planen skal han og førstedame Melania ankomme i Ohio onsdag morgen lokal tid, før de reiser til Texas på ettermiddagen, skriver The New York Times.

– Han er ikke velkommen her

Flere medier skriver at Trump kan bli møtt med demonstrasjoner i El Paso. Aktivister som samlet seg for en våkenatt for ofrene mandag kveld, ga presidenten noe av skylden for massakren, skriver Reuters.

Flere møte opp på våkenatt ved grensegjerdet mellom USA og Mexico etter masseskytingen på Wallmart-kjøpesenteret i El Paso 3. august. Foto: Carlos Sanchez/Reuters

Ifølge nyhetsmagasinet Newsweek har innbyggere i El Paso signert et brev om at Donald Trump ikke er velkommen i byen. Brevet hevder at hans «retorikk» og «handlinger» er «ansvarlig for hva som skjedde».

Ifølge lokalavisen El Paso Times skal blant annet kongressmedlem Veronica Escobar ha planlagt en samling klokken halv ett amerikansk tid i Washington Park.

– El Paso var et mål for den forferdelige skytingen fordi vi er en inkluderende by for innvandrerfamilier, sa gruppen i kunngjøringen av arrangementet.

Veronica Escobar har tidligere gått hardt ut mot Trump og sagt at han «ikke er velkommen her». Tirsdag kveld skrev hun på Twitter at hun hadde avslått en invitasjon til å møte presidenten under besøket hans i El Paso:

– Jeg nekter å delta uten en dialog om smertene hans rasistiske og hatefulle ord og handlinger har forårsaket samfunnet og landet vårt.

OVERLEVDE: Her møter en av Demokratenes presidentkandidater Beto O’Rourke Rosemary, som overlevde masseskytingen i El Paso, på University Medical Center 4. august. Foto: Beto O’Rourke Facebook via AP

Samlingen vil bli i nærheten av University Medical Center, der Trump forventes å møte overlevende etter masseskytingen. En underskriftskampanje lansert av lokalt helsepersonell ber derimot sykehuset om å ikke ta inn Trump under besøket. Over 1000 mennesker har i skrivende stund gitt sin støtte til kampanjen.

– Gitt president Trumps retorikk om innvandring, tror vi at et besøk til vårt sykehus vil være skadelig for både de berørte familiene og de medisinske teamene som ivaretar disse familiene, står det i kampanjen.

El Paso Times har snakket med Lisa Moore, en lokal obstetriker som har signert kampanjen.

– Selvsagt plasserte ikke presidenten en pistol i hånden hans eller kjørte han hit, men jeg tror at presidenten setter en tone som gir folk friheten til å uttrykke ting de tidligere ikke har uttrykt og gjøre ting de tidligere ikke har gjort, sier Moore til avisen.

Ordfører: – Jeg inviterte ikke presidenten

Kort tid etter Trump-besøket ble kjent, sa flere lokalpolitikere og innbyggere klart ifra at han ikke er velkommen i byen.

El Pasos ordfører, Dee Margo, har tidligere slått tilbake mot inntrykket Trump har gitt av byen og kritisert presidenten. Trump skal ha beskrevet byen som «en av nasjonens farligste byer» i sin tale om rikets tilstand. Nå ønsker ordføreren presidenten velkommen.

– Jeg vil bare gjøre det klart at ordførerens kontor offisielt ønsker USAs president velkommen. Det ser jeg på som min plikt, sa ordfører Dee Margo på en pressekonferanse mandag ifølge CNN.

Margo legger derimot ikke skjul på at det er anspent stemning mellom presidenten og mange av innbyggerne i El Paso. I et intervju understreket han at han ikke inviterte presidenten til byen.

PÅ VAKT: Tjenestemenn i Texas til stede under en minnestund for ofrene etter masseskytingen på Wallmart-kjøpesenteret i Cielo Vista Mall. Walmart-kjøpesenteret skal ifølge ABC være spesielt populært blant turister fra Mexico, som krysser grensen for å handle. Åtte av de drepte i den antatt rasistisk motiverte drapshandlingen var meksikanere, ifølge meksikanske offisielle kilder. Foto: Mark Ralston/ Ap

På mandag sa Beto O’Rourke, en av Demokratenes presidentkandidater for 2020, at presidenten burde holde seg unna, og at Trump «har ingen plass her».

les også Demokratenes presidentkandidater kobler Trumps retorikk til angrepene

– Han har bidratt til å skape det vi så i El Paso på lørdag, sa O’Rourke og refererte til det sterkt innvandringsfiendtlige manifestet som dukket opp på nettet nitten minutter før de første meldingene om skytingen kom.

Ifølge NBC skal etterforskerne være «relativt sikre» på at det er den mistenkte 21 år gamle Patrick Crusius som skal ha publisert manifestet før skytingen.

DEMONSTRASJON: Aktivister demonstrerer utenfor kontoret til senator Mitch McConnel 6. august i Louisville, Kentucky. De ber McConnel om å vedta lovverk som utvider bakgrunnskontroller for kjøp av skytevåpen i kjølvannet av skyting i El Paso og Dayton. Foto: Luke Sharrett/Getty Images

Trump: – Dreier seg om mental sykdom

I en tale mandag sa Trump at USA må «fordømme rasisme, fordommer og hvit overmakt», men gjentok også tidligere uttalelser om at gjerningsmennene var psykisk syke.

Tjenestemenn i Det hvite hus har forsvart presidenten mot anklager om at bemerkningene hans om innvandrere, har gitt en økning i hvit nasjonalisme og har presset ustabile mennesker mot vold.

USAs president Donald Trump snakket om masseskytingene i El Paso, Texas og Dayton, Ohio, i Det hvite hus 5. august. Foto: Evan Vucci / Ap

Hogan Gidley, en talsperson for Det hvite hus sa at det var «latterlig» å legge skylden på Trump for masseskytingen i El Paso.

Trumps besøk til Dayton og El Paso vil ikke være første gang han har reist til en sørgende by med blandede følelser om hans tilstedeværelse.

Etter at en mann drepte 11 mennesker ved synagogen Tree of Life i Pittsburgh i fjor høst, ble Trump på lignende måte anklaget for gjøre for lite for å stanse hatkriminalitet.

Publisert: 07.08.19 kl. 15:27

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post