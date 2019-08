President Donald Trump tar administrerende direktør Wayne LaPierre i National Rifle Association i hånden. Bildet er tatt i april 2019 på et årlig stevne til den amerikanske våpenorganisasjonen. Foto: Evan Vucci / AP

Trump diskuterte våpenlover med NRA

Lederen for den mektige våpenorganisasjonen National Rifle Association (NRA) har vært i dialog med den amerikanske presidenten, ifølge flere amerikanske medier.

Etter helgens masseskytinger i Ohio og Texas, har USAs president Donald Trump flere ganger åpnet for å innføre strengere bakgrunnssjekker før man får kjøpe våpen.

Den mektige lobbygruppen National Rifle Association (NRA), som er USAs største organisasjon for våpeneieres rettigheter, er sterkt imot forslaget, ifølge deres egen nettside.

Torsdag bekrefter imidlertid en kilde til CBS News at administrerende direktør Wayne LaPierre i NRA er i dialog med den amerikanske presidenten. Også Washington Post skriver at de to har hatt en samtale i etterkant av de siste masseskytingene. Det er ennå ikke kjent hva Trump og LaPierre snakket om.

CBS News skriver videre at Trump også har snakket med senator og demokrat Joe Manchin, som har sagt at de to diskuterte NRAs holdninger til krav om bakgrunnssjekk for kjøp av våpen.

Vil gjeninnføre våpenforbud

Tidligere president Bill Clinton skriver i magasinet Time torsdag at han oppfordrer til å forby halvautomatiske våpen etter helgens masseskytinger.

I 1994 fikk president Clinton igjennom et lignende forbud mot halvautomatiske våpen. Forbudet varte frem til september 2004.

«Offentlig tjenestemenn snakker om behov for endring. Men tragediene fortsetter mens det ene vi vet kan redusere nummeret på antall drepte i masseskytinger, ikke har blitt gjort: Gjeninnføre forbudet mot halvautomatiske våpen og begrensningen på våpenmagasiners høykapasitet, som gjaldt fra 1994 til 2004», skriver Clinton i det amerikanske magasinet.

Presidentkandidat Joe Biden har også uttalt denne uken at han vil innføre bakgrunnssjekk for kjøp av våpen og gjeninnføre Clintons forbud mot halvautomatiske våpen fra 1994, skriver Washington Post.

DEMOKRATER: Presidentkandidat Joe Biden (t.v.) og tidligere president Bill Clinton (t.h.) ønsker å gjeninnføre et lovforbud mot halvautomatiske våpen. Bildet er tatt i 2009. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Ber Senatet stemme på våpenlov

Samtidig ber over 200 amerikanske borgermestre Senatet om å avbryte sommerferien og vedta nye strengere våpenlover.

I brevet sier lederen for samarbeidsorganet for borgermestrene, Bryan Barnett, at det ikke er en partipolitisk sak å holde USAs byer trygge.

Blant de undertegnede er borgermestrene i El Paso i Texas og Dayton i Ohio, skriver NTB.

Representantenes hus, der demokratene har flertall, godkjente lovforslaget som krever bakgrunnssjekk for all kjøp av våpen i februar. Men Senatet – der republikanerne har flertall – har enda ikke stemt over lovforslaget.

Masseskytingene i Texas og Ohio 3. august 2019 skyter en tungt bevæpnet 21-åring rundt seg i et shoppingsenter i El Paso i Texas.

Minst 22 mennesker ble drept og et stort antall såret.

Gjerningsmannen ble tatt hånd om av politiet. Han står overfor en tiltale for innenlandsk terrorisme.

13 amerikanske statsborgere ble drept. Syv meksikanere og en tysker er også blant de drepte.

4. august 2019 skyter en mann med skuddsikker vest rundt seg i et populært utestrøk i Dayton, Ohio. På under et minutt tar han livet av ni mennesker før han selv blir skutt og drept av politiet.

Blant de drepte er gjerningsmannens søster. (NTB) Vis mer

Publisert: 08.08.19 kl. 22:07