EN AV DISSE BLIR STATSMINISTER: Utenriksminister Jeremy Hunt eller tidligere utenriksminister Boris Johnson. Foto: Yui Mok / PA Wire

Forsøker presse Boris Johnson til å stille i TV-debatter

Utenriksminister Jeremy Hunt har tatt pennen fatt. I høflig, britisk stil har han sendt brev til sin motkandidat. Målet er å få favoritten til statsministerjobben med på flere TV-debatter.

«Kjære Boris. Gratulerer med å ha kommet videre til siste runde. Vi har fire viktige uker foran oss».

Slik begynner nåværende utenriksminister Jeremy Hunt sitt brev til motkandidaten Boris Johnson.

Etter den siste ukens lederdueller i det britiske konservative partiet gjenstår to statsministerkandidater: Tidligere utenriksminister og London-ordfører Boris Johnson eller nåværende utenriksminister Jeremy Hunt.

Johnson er storfavoritt og har fått flest stemmer i samtlige av voteringene i det konservative partiet hittil. I den siste runden fikk Johnson 160 av stemmene, mens Hunt fikk 77.

Nå skal de to konkurrentene legge ut på valgkamp for å sikre støtte blant partiets 160.000 medlemmer før det blir en uravstemning i slutten av juli, som vil avgjøre hvem som blir Theresa Mays etterfølger som partileder og statsminister.

De to kandidatene skal delta på 16 arrangementer rundt om i landet - men det store spørsmålet nå er om Boris Johnson stiller i TV-debatt eller ikke.

«Feige Boris»

Mens lederduellen har pågått, stilte Johnson kun i én TV-debatt med motkandidatene. Han fikk kallenavnet «Feige-Boris [Chicken Boris]» av avisen Daily Mirror.

«Hva ville Winston Churchill ha sagt hvis noen som vil bli Storbritannias statsminister, skjulte seg fra mediene og ikke deltok ved slike store anledninger» sa Hunt forrige uke.

Nå er Hunt på jakt etter Johnson på ny og har kvesset blyanten i brevet sendt til Johnsen i dag:

«Jeg er bekymret over at du bare har forpliktet deg til én tv-debatt (...) 9. Juli, som er etter at mange medlemmer har begynt å stemme», skriver Hunt.

«Vi gjør dette landet og vårt demokrati en bjørnetjeneste hvis vi gjemmer oss unna til medlemmene har sendt inn sine valgkort», skriver han videre.

Hunt oppfordrer Johnson til å stille umiddelbart i en TV-debatt og at de skal delta i minst to debatter per uke før partimedlemmene begynner stemme.

«Jeg kan debattere mot deg når som helst, hvor som helst på live TV», skriver Hunt.

FEIGE BORIS: Det er liten tvil om hva Daily Mirror synes om at Boris Johnson unnlot å stille i TV-debatt.

«Vil du ha jobben - still opp»

Han foreslår også at de to etter hver TV-sendte debatt, skal stille til debatt for lokalmedia og sette av tid til å møte lokalbefolkningen.

«Offentlig granskning kan være ukomfortabelt. Men hvis vi ikke kan håndtere det med venner, da fortjener vi ikke å lede mot våre motstandere», skriver Hunt med et klart stikk i siden til Johnson.

Fakta om lederkandidatene Boris Johnson eller Jeremy Hunt blir ny partileder etter Theresa May og dermed etter alt å dømme Storbritannias neste statsminister.

Boris Johnson (55): Tidligere utenriksminister og tidligere ordfører i London. Klar favoritt, ledende figur i kampanjen for å få britene ut av EU i 2016. Fastholder at brexit skal skje 31. oktober, med eller uten avtale.

* Jeremy Hunt (52): Utenriksminister siden Johnson gikk av i fjor, tidligere for å bli i EU, men har snudd. Vil sikre en bedre avtale, men utelukker ikke «no deal». Tidligere forretningsmann, ledet det offentlige helsevesenet NHS i seks år. Vis mer vg-expand-down

Hunt peker på at to tidligere statsministere, Theresa May og Gordon Brown, ikke ble testet av offentligheten da de slapp å drive offentlig valgkamp, fordi de arvet statsministerjobbene av sine forgjengere. Ifølge Hunt ville det kanskje vært bedre for Storbritannia om disse to hadde måtte stå i offentlighetens søkelys før de ble valgt.

«Innsatsen nå er for høy til at det skal skje igjen», skriver Hunt og ramser opp flere TV-debatter han har takket ja til.

«Mitt budskap er enkelt: Hvis du vil ha jobben, så må du stille opp til intervju. Beste ønsker, Jeremy», avslutter han brevet.

Johnson har ikke besvart brevet ennå. Han har hatt andre ting å bekymre seg for de siste 24 timene.

Publisert: 22.06.19 kl. 15:20 Oppdatert: 22.06.19 kl. 15:39