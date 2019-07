VALGVINNER: Lederen av det greske opposisjonspartiet Nytt demokrati, Kyriakos Mitsotakis, er etter alt å dømme landets nye statsminister. Foto: Petros Giannakouris / Ap/NTB scanpix

Valgvinner Mitsotakis i Hellas er klar til å «brette opp ermene»

Vinneren av valget i Hellas, Kyriakos Mitsotakis i Nytt Demokrati, lover å brette opp ermene og representere alle grekere som landets fremtidige statsminister.

NTB-DPA

Nytt demokrati ligger an til å få 39,8 prosent av stemmene, mot 31,5 prosent for sittende statsminister Alexis Tsipras' parti Syriza etter at 94 prosent av stemmene er talt.

Mitsotakis, som tilhører en av Hellas' mest kjente politikerfamilier, blir etter alt å dømme landets nye statsminister. I sin første uttalelse etter valget gjentok han sine valgløfter om å skape økonomisk vekst, arbeidsplasser og grobunn for bedre liv.

Fakta om valget i Hellas Hellas holdt valg på ny nasjonalforsamling søndag 7. juli. Om lag 9,9 millioner grekere kan stemme.

Nasjonalforsamlingen har 300 plasser. Det største partiet får en bonus på 50 plasser. Sperregrensen er på 3 prosent.

Høyrepartiet Nytt demokrati (ND) ligger på nær 40 prosent når 94 prosent av stemmene er talt opp. Dermed kan partiet få 158 plasser.

Partiet ledes av Kyriakos Mitsotakis (51), som er utdannet ved Harvard i USA, og som tidligere har vært konsulent for McKinsey. Faren hans har vært statsminister, og søsteren har vært ordfører i Athen, et verv nevøen hans har i dag.

Venstreorienterte Syriza, som ledes av statsminister Alexis Tsipras (44), ligger an til å få 31,5 prosent av stemmene. Det vil gi 86 plasser i nasjonalforsamlingen. Før valget hadde partiet 144 plasser.

To nye partier deltar i valget: MeRA25, som ledes av tidligere finansminister Yanis Varoufakis, og Gresk løsning, et russiskvennlig og nasjonalistisk parti. Målinger viser at partiene ligger an til henholdsvis ni og ti plasser.

Gresk løsning håpet å ta stemmer fra det nynazistiske partiet Gyllent daggry, som var tredje største parti ved forrige valg. Sistnevnte ser ikke ut til å få noen plasser denne gangen.

Søndagens valg er det første på ny nasjonalforsamling etter at 17-åringer fikk stemmerett i Hellas. Kilde: Kathimerini, AFP, NTB Vis mer vg-expand-down

– Valgresultatet reflekterer ikke bare nasjonens ønske om å komme ut av krisen, men også at vi skal ta vår skjebne i egne hender, sier Mitsotakis.

Utfordringer

Mitsotakis oppfordret også de hundretusenvis av grekere som har emigrert i løpet av den økonomiske krisen det siste tiåret, til å komme hjem.

Arbeidsledigheten i Hellas er den høyeste i EU. Blant unge er den på hele 40 prosent. Om lag 400.000 av landets rundt 11 millioner innbyggere har forlatt landet – de fleste av dem er under 26 år.

Hellas vil også i mange år fremover slite med enorm statsgjeld etter å ha fått kriselån i tre omganger på til sammen 289 milliarder euro (tilsvarende nesten 2.800 milliarder kroner). Det vil ta flere tiår å betale ned gjelden, og det forutsetter at budsjettene går med overskudd, slik at landet har noe å betale med.

Erkjenner nederlag

Statsminister Alexis Tsipras erkjenner å ha tapt valget, som er det første siden landet la kriseprogrammet bak seg. Tsipras tar selv ansvar for nederlaget.

Da venstrealliansen Syriza for første gang vant makten i Hellas i 2015, hadde Tsipras lovet å utfordre EU og landets kreditorer og bli kvitt spareprogrammene. Slik gikk det ikke. I likhet med sine forgjengere måtte statsministeren innordne seg de strenge kuttkravene med en trussel hengende over seg om at Hellas kunne gå konkurs og bli kastet ut av eurosonen.

– Vi godtar folkets dom. Vi har tatt vanskelige avgjørelser for å få Hellas dit det er i dag, og vi har betalt prisen for det, sier Tsipras.

Publisert: 08.07.19 kl. 02:10