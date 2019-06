BLIR STATSMINISTER: Den danske politikeren Mette Fredriksen blir landets nye statsminister etter enighet i regjeringsforhandlinger. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Enighet om ny regjering i Danmark

Det er oppnådd enighet i de danske regjeringsforhandlingene. Socialdemokratiets leder, Mette Fredriksen, blir landets nye statsminister.

NTB-Ritzau

Nå nettopp







Valget i Danmark ble holdt 5. juni. Siden har det pågått regjeringsforhandlinger.

– Det er med stor glede at vi etter tre ukers forhandlinger nå har flertall for at det kan dannes en ny sosialdemokratisk regjering i Danmark, sier Mette Fredriksen sent tirsdag kveld.

les også Valget i Danmark: «Katastrofevalg»

Onsdag går Fredriksen til dronningen for bekrefte at hun tar på seg jobben som landets nye statsminister. Socialdemokratiet vil styre landet med en mindretallsregjering, med støtte i en politisk avtale framforhandlet gjennom tre uker sammen Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Valget 5. juni ga den røde blokken i Danmark klart flertall over den sittende koalisjonsregjeringen. Blokken sikret seg 93 av de 179 plassene i Folketinget. Den sittende koalisjonsregjeringen som ble ledet av Lars Røkke Rasmussen fikk bare 76 plasser.

Dagen etter valget søkte Rasmussen den danske dronning Margrethe om avskjed. Dronningen ga i stedet Mette Fredriksen i oppgave å danne ny regjering, men forhandlingene i røde blokken har tatt sin tid.

Publisert: 26.06.19 kl. 01:29