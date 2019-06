KLARE FOR MER: Melania Trump og Donald Trump ankommer scenen i Orlando, Florida. De vil bli i Det hvite hus til 2024. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

– Ingen annen i verden kunne fått til dette

ORLANDO, FLORIDA (VG) Foran ekstatiske tilhengere fortalte Donald Trump (73) at han stiller til gjenvalg som president. En av hans mest profilerte støttespillere sier til VG at han er unik.







Det var 16. juni 2015 Donald Trump annonserte sitt presidentkandidatur etter å ha kommet ned den gylne rulletrappen i Trump Tower i New York.

Resten er historie. Fire år og to dager senere – her i et stappfullt og elektrisk Amway Center i Orlando – gjorde han det igjen.

Nå sa han det foran drøyt 20.000 mennesker.

– Jeg lover at jeg aldri vil svikte dere, sier Donald Trump og blir møtt av øredøvende jubel.

På scenen var kona Melania, visepresident Mike Pence og andredame Karen.

«USA, USA, USA», «Four more years» og «Drain The Swamp» ljomer gjennom arenaen som til vanlig huser NBA-basketlaget Orlando Magic.

– Vi er her av én eneste grunn: USA trenger fire år til med Donald Trump. Det er tid for runde to. Den 503 lange kampanjen for USAs fremtid starter i kveld, sier Pence til entusiastiske tilhengere.

– Vi skapte historie i 2016. Og vi skal skape historie igjen, sier han.

Så blir USA 45. president introdusert av førstedame Melania Trump, som forsikret at hun er klar for å bli i Washington D.C. i seks år til.

– Han elsker virkelig dette landet, sier hun om ektemannen.

Det første han begynte å snakke om på denne store kvelden var mediene, som han konsekvent kaller «fake news». Han snakket også lenge om Mueller-rapporten og Hillary Clinton. Det tok lang tid før han kom til det alle var der for.

Rundt han var også andre familiemedlemmer og rådgivere.

En av dem var sønnen Donald Trump jr., som fikk massiv applaus da han gjorde narr av demokratens frontkandidat for øyeblikket, Joe Biden.

– Jeg vet ikke med dere, men når Joe Biden har syv mennesker som hører på ham, tror jeg at det må være noe galt med meningsmålingene. Jeg ser på demokratene og spør meg hvem i he....kjemper de for?

INGEN TVIL: Denne gjengen støtter USAs president Donald Trump. De vil at han skal være i Det hvite hus til 2024. Foto: MANDEL NGAN / AFP

– Holdt løftene sine

Inne på arenaen er kampanjens nye slagord «Keep America Great» å se overalt. Det er en fortsettelse av 2016-suksessen «Make America Great Again».

Det spilles Rolling Stones, Frank Sinatra og Tina Turner. Utenfor var køene lange.

– Ingen annen i verden kunne fått til dette, sier Amy Kremer til VG. Hun er grunnleggeren av «Women for Trump» og en av presidentens mest profilerte støttespillere.

Hun ser gjennom VGs artikkel fra tirsdag, som viser at et par hundre amerikanere overnattet for å komme tidlig inn i arenaen.

Hun synes det er fantastisk. Kremer hevder at 100.000 mennesker prøvde å skaffe seg billett til arrangementet.

TRUMP-STØTTESPILLER: Amy Kremer er en offentlig støttespiller av USAs president. Hun grunnla organisasjonen «Women for Trump». Foto: Thomas Nilsson / VG

– Hvilken annen politiker klarer å mønstre folk til å sove på gaten? Eller å få dem til å stå i kø i mange, mange timer?

– Hva mener du Trump må gjøre i tiden fremover for å bli gjenvalgt?

– Han må bare fortsette i det samme sporet. Han behøver ikke å gjøre noe annerledes. Han har holdt løftene sine. Og det er de sakene han må snakke om, sier Kremer.

Tror ikke på tallene

Hun trekker frem Trumps fighteregenskaper.

– Jo mer han slår tilbake, jo mer elsket blir han av folket, hevder Kremer.

– Jeg vet at du neppe tror på meningsmålinger, men hva sier du til at alle tall viser at Trump sliter mot flere av de demokratiske presidentkandidatene?

– Du mener de samme målingene som trodde at Hillary Clinton kom til å bli president i 2016? Hahaha.

MØTT AV DEMONSTRANT: Denne Trump-supporteren ble møtt av en kvinnelig demonstrant. Foto: GREGG NEWTON / AFP

Trump skrev på Twitter på forhånd at det ville være storskjermer og mat utenfor til som ikke fikk plass inne i arenaen.

Men da VGs fotograf var utenfor like før valgkampfesten startet, var det knapt noen mennesker der. Det virket som om alle som ønsket å komme inn, fikk lov.

Et kraftig regnvær midt på dagen kan skremt bort en del supportere.

Like ved arenaen var det også flere demonstranter. «You’re fired 2020», sto det på en av plakatene.

VIL HA TRUMP BORT: En stor gruppe demonstranter var kommet til Orlando for å protestere mot USAs president. Foto: Chris O'Meara / TT NYHETSBYRÅN

Trump-kampanjen er neppe fornøyd med at lokalavisen i byen hvor han offisielt annonserte at han stiller til gjenvalg, snudde ryggen til presidenten samme dag.

Orlando Sentinel har historisk sett støttet republikanske presidentkandidater. Avisen omfavnet republikanske Mitt Romney i 2012 i stedet for den sittende demokratiske presidenten Barack Obama.

I tirsdagens lederartikkel skriver avisen at leserne kanskje lurer på «hvordan de kan eliminere en kandidat så lenge før valget».

LANG TALE: Donald Trump snakket om en rekke temaer før han kom til det alle ventet på i Orlando. Foto: MANDEL NGAN / AFP

– Fordi det er ikke noe poeng å late som om vi noen gang vil anbefale våre lesere å stemme Trump. Etter 2,5 år har vi sett nok. Nok av kaoset, splittelsen, skolegård-fornærmelsene, selvforherligelsen, korrupsjonen, og spesielt løgnene, skriver Orlando Sentinel.

Men i og utenfor arenaen, hvor Trump-supporterne samlet seg, er han elsket.

De som VG snakker med, trekker frem en sterk økonomi, lav arbeidsledighet og økte lønninger under Trump.

HYLLET FAREN: Ivanka Trump (til venstre) sammen med Donald Trump jr. og hans samboer Kimberley Guilfoyle. Foto: CARLOS BARRIA / X90035

Bonnie og Matteo Sallo er sikre på at Trump er USAs president også etter valget i november neste år.

– Sjansene er veldig gode. Han har gjort det veldig bra, sier Bonnie Sallo, som riktignok håper at republikanerne i Kongressen skal hjelpe Trump mer.

GLAD I TRUMP: Desiarhea Pierce fra Brooksville i Florida var på plass i Orlando. Foto: Thomas Nilsson / VG

Det samme sier Desiarhea Pierce fra Brooksville.

– Sjansene hans er veldig gode. Han har gjort akkurat det han sa at han skulle.

Publisert: 19.06.19 kl. 02:29 Oppdatert: 19.06.19 kl. 03:01