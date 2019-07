ANNABELLE: Dette er dukken Annabelle. Foto: Warner Bros / SF Studios

Mann (77) så skrekkfilm på kino – døde

En 77 år gammel britisk skal ha blitt funnet død i en kinosal i Thailand etter å ha sett skrekkfilmen «Annabelle Comes Home».

Det skriver en rekke britiske og thailandske medier.

Mannen skal ha vært på kino på et kjøpesenter i Pattaya tirsdag kveld. Ifølge The Nation skal mannen ha vært alene, og kjøpt en enkeltbillett til skrekkfilmen «Annabelle Comes Home».

Tabloidavisen The Sun skriver at mannen ble oppdaget av en annen kinogjest, da lysene i salen kom på etter filmen. Mannen ble erklært død på stedet.

– Politiet ble varslet om dødsfallet på kinoen klokken 20 tirsdag, sier Colonel Polpattham Thammachat i politiet ifølge The Mirror.

– Så langt er ikke dødsårsaken kjent, men han vil bli obdusert for å finne ut av hva som har skjedd, fortsetter Thammechat.

Videre opplyser han at politiet ikke mistenker at det har skjedd noe kriminelt.

Den britiske ambassaden i Thailand er varslet.

Her kan du se traileren fra den første av de tre filmene om «Annabelle»:

Filmen handler om den skumle dukken, Annabelle, som først ble sett i filmen «The Conjuring 2». Dette er den syvende filmen i «Conjuring»-serien.

Dødsfallet i Thailand er ikke første gang noen dør mens de ser en film fra «Conjuring»-serien. I 2016 døde en 65-år gammel mann i India mens han var på kino og så «The Conjuring 2», skriver The Telegraph.

«Annebelle Comes Home» hadde norgespremiere 26. juni, og gikk rett til topps på kinotoppen med totalt 42.299 besøkende.

Publisert: 04.07.19 kl. 03:52