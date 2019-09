KAN BLI HISTORISK: Dersom Joe Biden vinner valget, vil han som 78-åring bli USAs eldste president noensinne. Det har ført til debatt om hvorvidt han er for gammel. Foto: Sean Rayford / Getty Images / AFP

Åpne spekulasjoner om Bidens helse: – Lurer på om alderen preger ham

Til tross for at han er populær blant velgerne, spekulerer både mediene og politikere i om Joe Biden har blitt for gammel til å bli USAs neste president.

Tidligere visepresident Joe Biden (76) leder for øyeblikket på målingene om å bli Demokratenes neste presidentkandidat i USA.

De siste gjennomsnittsmålingene viser at han får støtte av 28,8 prosent av velgerne – 10,5 prosent mer enn Elizabeth Warren, som er nummer to.

Et åpent spørsmål i partiet, og i mediene, er imidlertid hvorvidt hans høye alder vil brukes mot ham.

Dersom Biden vinner valget, vil han nemlig være 78 år på innsettelsesdagen i 2021.

I så fall blir han den desidert eldste presidenten i USA noensinne.

– Han fremstår litt rusten

Alderen i seg selv er imidlertid ikke alene grunnen til debatten om Biden. Postdoktor ved UiB og USA-ekspert Hilmar Mjelde forklarer det hele slik:

– Biden har nådd oldefar-alder. Han har blandet diverse fakta sammen, og hadde nylig et blodsprengt øye. Folk, særlig journalister, lurer derfor på om alderen har begynt å prege ham.

– En presidents helse er ikke et privat anliggende. En president med skrantende helse kan bli tvunget til å delegere beslutninger, og dårlig helse og medisiner kan påvirke hans eller hennes hjernefunksjoner.

Mjelde mener Biden fremstår litt rusten i nylige debatter og taler, men understreker at han er kjent for tabbeuttalelser.

– Så vi må passe på å ikke sykeliggjøre hver verbal tabbe, sier han.

Flere hinter om svekket helse

Under Demokratenes tredje presidentdebatt forrige uke kom Julián Castro med flere stikk til Bidens mentale helse.

– Jeg kan ikke tro at du har glemt noe du sa for to minutter siden, sa han til jubel og buing fra publikum i salen.

Også nåværende president, Donald Trump (72), har slengt seg på. Tirsdag delte han en video på sin Facebook-side, som viser flere tilfeller der Biden har vært ustødig i debatter. Videoen har også flere klipp av kommentatorer som diskuterer om hvorvidt Biden faktisk er i stand til å være president.

– Man begynner å lure, skriver Trump over videoen.

Mjelde mener at Trump slipper unna med stikket, til tross for at han bare er fire år yngre enn Biden.

– Trump er den første presidenten i moderne tid som ikke har blitt synlig eldre i løpet av presidentperioden. Normalt ser presidenter 20 år eldre ut etter to perioder. Obama så ut som sin egen bestefar da han gikk av. Dette, og Trumps energiske stil, gjør at han slipper unna, sier Mjelde.

Møtte Biden for to uker siden

Mjelde forteller at Biden etter sigende skal være i fin form.

– Men veldig mange amerikanske presidenter har hatt store helseproblemer som de ikke har vært åpne om, og i dag er det helt andre krav til åpenhet om dette. Derfor vil Biden snart legge frem helseattestene sine, sier han.

For bare to uker siden møtte Mjelde selv Biden, under et valgkampmøte i New Hampshire.

– Han var kvikk og rask da. Men poenget er at han nå har nådd en alder der helseproblemer gjerne begynner å melde seg.

HÅNDHILSTE: USA-ekspert Hilmar Mjelde snakket med Joe Biden på et valgkampmøte i delstaten New Hampshire for to uker siden. Foto: Privat

– Normalt med eldre politikere i USA

Flere politikere, både demokrater og republikanere, har lenge hintet om Bidens høye alder, uten å nevne det direkte. I stedet har de pekt på at han famler med ord, sier feil og at han ser ut til å ha dårlig helse.

Mjelde mener at dette nå har begynt å endre seg, ettersom det nå er en åpen samtale om Bidens alder hos Demokratene.

– Samtidig er debatten litt urettferdig mot Biden. Bernie Sanders (78) er jo enda eldre, og Elizabeth Warren er 70. Men det er veldig lite snakk om deres helse. De roter dog ikke med ord og fakta.

– Hva tenker du? Har Biden blitt for gammel til å bli president, eller kan det gå?

– Om han eller Sanders blir valgt, vil de ved innsettelsen være eldre enn Reagan var etter to perioder. De nærmer seg forventet levealder ved innsettelsen. Så vi vil da være i ukjent farvann, sier Mjelde.

– Men Senator Strom Thurdmond satt i Senatet til han var 100 år. Så det er normalt med eldre politikere i USA, og mediene ser ut til å bry seg mer enn velgerne.

Publisert: 20.09.19 kl. 11:13







