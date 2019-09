NYE DETALJER: Den amerikanske høyesterettsdommeren Brett Kavanaugh har fått nye beskyldninger mot seg om seksuell trakassering. Foto: Susan Walsh / AP

Vil stille Kavanaugh for riksrett etter nye avsløringer

Høyesterettsdommer Brett Kavanaugh blir beskyldt for å ha løyet til både Senatet, det amerikanske folket og under ed.

Nå nettopp







Nok en gang beskyldes den amerikanske høyesterettsdommeren Brett Kavanaugh for løgner, etter at nye detaljer om studenttiden hans på 1980-tallet har kommet frem.

I boken «The Education of Brett Kavanaugh: An Investigation», som kommer ut neste uke, har New York Times-journalistene Robin Pogrebin og Kate Kelly blant annet sett nærmere på Kavanaughs tid på Yale University.

Lørdag publiserte New York Times et utdrag fra boken, som omhandler Deborah Ramirez, en kvinne som studerte på Yale samtidig som Kavanaugh. Hun hevder at Kavanaugh dro ned buksene sine og presset underlivet sitt mot henne på en universitetsfest, slik at hun måtte dytte ham bort og dermed ufrivillig berøre ham.

les også Kavanaugh: – Jeg sa ting jeg ikke skulle sagt

Nye detaljer og beskyldninger

Ramirez’ beskyldning ble først lagt frem i magasinet The New Yorker i september i fjor, rett før Kavanaugh ble bekreftet som høyesterettsdommer av Senatet.

Kavanaugh har hele tiden hevdet sin uskyld.

I sin nye bok skriver New York Times-journalistene at minst syv personer, inkludert to klassekamerater og Ramirez’ mor, hadde hørt om hendelsen lenge før Kavanaugh ble dommer:

les også Tidligere klassekamerater beskylder Brett Kavanaugh for drikkeløgner

«Under sin høring i Senatet sa Kavanaugh at dersom hendelsen Ramirez beskriver faktisk hadde skjedd, ville det ha vært en snakkis på campus. Våre undersøkelser indikerer at det faktisk var det».

Journalistene har også fått tak i en tidligere ukjent historie om Kavanaugh, også denne fra rundt samme tid på Yale. Der forteller en klassekamerat at han så Kavanaugh med buksene nede på en annen universitetsfest, hvorpå kompisene dyttet penisen hans inn i hånden på en kvinnelig student.

Ble ikke etterforsket

Ifølge New York Times ble både senatorer og FBI varslet om Ramirez’ historie, men den ble aldri etterforsket.

De nye avsløringene har ført til en storm i sosiale medier, og nok en gang ber flere demokrater om at Kavanaugh blir stilt for riksrett.

les også Hagen støtter Kavanaugh: – Vanlig oppførsel for 17–18-åringer

– Det er klarere enn noen gang at Kavanaugh løy under ed. Han bør stilles for riksrett. Og Kongressen bør gå gjennom hvordan Justisdepartementet har feilet i å etterforske saken ordentlig, tvitret den demokratiske presidentkandidaten Julían Castro lørdag.

Senator Kamala Harris, som også er medlem av justiskomiteen, tvitret følgende søndag:

– Jeg satt gjennom de høringene. Kavanaugh løy til Senatet, og viktigst av alt, til det amerikanske folket. Han fikk jobben i Høyesterett gjennom en falsk prosess, og hans plass i retten er en fornærmelse mot jakten på sannhet og rettferdighet. Han må stilles for riksrett.

les også Trump om Kavanaugh: – Jeg er med ham hele veien

Hun får støtte av senator Amy Klobuchar, som sier til ABC’s This Week at hun er bekymret for at hele prosessen Kavanaugh gikk gjennom for å bli høyesterettsdommer har vært «en svindel».

Trump: – Utrolige løgner

En som derimot støtter Kavanaugh er Donald Trump. Det var han som nominerte Kavanaugh til høyesterettsjobben.

– Nå er de radikale venstre-demokratene og deres partner, «lamestream mediene», etter Brett Kavanaugh igjen, mens de snakker høyt om sitt favorittord, riksrett. Han er en uskyldig mann som har blitt behandlet forferdelig. For noen løgner mot ham. De vil skremme ham til å bli liberal, tvitrer en rasende president søndag ettermiddag, og fortsetter:

– Brett Kavanaugh bør begynne å saksøke folk for injurier, eller så bør Justisdepartementet komme ham til unnsetning. Disse løgnene som fortelles om ham er utrolige. Falske beskyldninger uten tilsvar. Når skal det stoppe? De forsøker å påvirke meningene hans. Kan ikke la det skje!

Må ha flertall i Senatet for å dømme

Riksrettens oppgave i USA er å behandle anklager mot representanter fra den utøvende, dømmende og lovgivende makt.

Dersom en høyesterettsdommer skal bli stilt for riksrett, må flertallet i Representantenes hus først godkjenne at tiltalen reises. Senatet er domstolen, og for at noen skal felles kreves det to tredjedeler flertall i Senatet.

les også Over halvparten av demokratene i Kongressen vil stille Trump for riksrett

Ifølge The Guardian har kun én høyesterettsdommer blitt stilt for riksrett tidligere: Samuel Chase i 1804. Han ble frikjent, og fikk fortsette i jobben.

Publisert: 16.09.19 kl. 04:30







Mer om