STORE SKADER: En rekke ambulanser ble også ødelagt i angrepet som rammet sykehuset i Qalat, som er hovedstaden i Zabul-provinsen tidlig torsdag morgen. Foto: REUTERS/Stringer

Afghansk sykehus rammet av kraftig lastebilbombe

En kraftig bombe har rammet et sykehus sør i Afghanistan. Minst 20 personer meldes drept. Øst i landet skal et USA-støttet droneangrep ha drept 30 sivile.

NTB-AFP-AP

Sykehuset i byen Qalat sør i landet ble tidlig torsdag morgen rammet av en svært kraftig lastebilbombe, som la deler av bygningen i grus.

Sårede ble båret ut i sjal og laken, og de som var hardest skadet ble brakt til sykehus i Kandahar, som ligger 13 mil unna. Opptil 90 mennesker ble såret i angrepet.

Tallene på drepte spriker. Provinsrådets leder Atta Jan Haqbayan opplyser at minst 20 mennesker er drept, mens provinsguvernørens talsmann, Gul Islam Seyal, oppgir at tolv er drept.

Qalat ligger i Zabul-provinsen, der Taliban tidligere har gjennomført en rekke angrep.

Bare timer tidligere, onsdag kveld, rammet et droneangrep en gruppe sivile i Nangarhar-provinsen øst i landet. Minst 30 mennesker ble drept eller såret, de fleste bønder, opplyser Jawaid Zaman, som er rådgiver for landets president Ashraf Ghani. Han anklager USA for angrepet.

NYTT ANGREP: Afghanske sikkerhetsstyrker på åstedet etter bombeangrepet. Foto: Ahmad Wali Sarhadi / AP

– Skulle ramme IS

Rasende og fortvilte innbyggere bar torsdag morgen tolv lik til provinshovedstaden Jalalabad for å protestere mot droneangrepet, opplyser lederen for provinsrådet i Nangahar, Ahmad Ali Hazrat.

Regjeringskilder har opplyst til Reuters at angrepet var ment å ramme et skjulested for IS-krigere, men at det i stedet rammet bønder i nærheten av en åker i Khogyani-distriktet i Nangarhar-provinsen.

I tillegg til at minst 30 sivile ble drept, skal minst 40 personer ha blitt såret.

Fakta om krigen i Afghanistan Krigen i Afghanistan anslås å ha kostet om lag 150.000 mennesker livet siden 2001. I dette tallet inngår nesten 40.000 sivile afghanere.

Nesten 2,5 millioner afghanere er ifølge UNHCR registrert som flyktninger, men det antas at ytterligere 1 million afghanere lever som uregistrerte flyktninger i Pakistan.

Taliban kontrollerer nå omtrent halvparten av Afghanistan. I tillegg er ekstremistgruppa IS og en rekke andre væpnede grupperinger aktive i landet.

Taliban styrte Afghanistan fra 1996 og fram til den amerikanskledede invasjonen i 2001.

Invasjonen skjedde i kjølvannet av 11. september-angrepene i USA, som den ekstreme islamistgruppa al-Qaida sto bak. Al-Qaida hadde treningsleirer i Afghanistan.

USA og deres NATO-allierte hadde på det meste over 150.000 soldater i landet.

NATO avsluttet sine kampoperasjoner i Afghanistan i 2014, men har fortsatt rundt 20.000 soldater i landet, cirka 14.000 av dem fra USA. Disse trener og støtter afghanske sikkerhetsstyrker.

Norge har i underkant av 60 spesialsoldater i Afghanistan, og regjeringen har besluttet at de skal være i landet ut 2019. Fram til 2012 hadde Norge ansvaret for sikkerheten i provinsen Faryab i Nord-Afghanistan.

USA og Taliban har gjennomført en rekke runder med samtaler i Qatar det siste året. Målet har vært å bli enige om en avtale som skal legge til rette for amerikansk tilbaketrekking og nedtrapping av konflikten i Afghanistan.

Taliban nekter å forhandle med regjeringen i Kabul og har fortsatt sine angrep.

28. september skal det velges ny president i landet. Kilde: NTB

Nyhetsbyrået Reuters har fått bekreftet opplysningene fra tre afghanske tjenestemenn. De sier at angrepet ble utført av afghanske styrker med støtte fra USA.

Selvmordsangrep

I Qalat sør i landet måtte slektninger av pasienter torsdag hjelpe til med å bære ut sårede. Lastebilbomben som gikk av utenfor sykehuset, skal ha blitt utløst av en selvmordsbomber. Eksplosjonen var så kraftig at en rekke ambulanser også ble revet i filler i angrepet, og flere bygninger fikk store skader.

Taliban har påtatt seg ansvaret for angrepet, men opprørsbevegelsen sier at bomben var rettet mot regjeringens etterretningskontorer like ved sykehuset. Fasaden på dette bygget fikk store skader, men det er foreløpig uklart om etterretningsansatte er blant de drepte og sårede, ifølge provinsrådets leder.

Taliban hevder at flere etterretningsoffiserer ble drept.

Samtaler kollapset

Taliban har de siste månedene sittet i fredssamtaler med USA, men forhandlingene brøt sammen tidligere i september. President Donald Trump sa han hadde avlyst et planlagt møte med Taliban-ledere og erklærte at samtalene var «døde».

Siden da har Taliban utført angrep nesten hver eneste dag. Samtidig har gruppen meldt at den er klar for nye samtaler.

Tidligere denne uken ble nesten 50 mennesker drept i to angrep som skjedde omtrent samtidig – det ene var rettet mot et valgkampmøte for president Ashraf Ghani, mens det andre fant sted ved flere departementer i Kabul.

Begge angrepene ble utført av selvmordsbombere, og Taliban tok også på seg ansvaret for disse angrepene.

