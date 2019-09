Brexit-striden: Nok et nederlag for Johnson i Underhuset

Underhuset går ikke med på Boris Johnsons ønske om å ta en ukes pause i parlamentet. Dette kommer etter en svært opphetet debatt om statsministerens retorikk.

Torsdag møttes britiske politikere nok en gang i Underhuset, og brexit-debatten fortsatte å rulle videre.

Statsminister Boris Johnson fikk da et nytt nederlag, da hans forslag om en ukes parlamentspause ble nedstemt i Underhuset.

Årsaken til pauseforslaget var Det konservative partiets årlige landskonferanse, som avholdes i Manchester fra førstkommende søndag til onsdag neste uke.

Forslaget ble nedstemt med 306 stemmer i mot, og 289 stemmer for.

Krever unnskyldning fra Johnson

Avstemmingen var ikke det eneste som ikke gikk Johnsons vei under torsdagens underhusmøte.

Labour-politiker Jess Phillips er en av flere som har kritisert Johnsons språkbruk, og hun spekulerte i om hans ordvalg er bevisst for å skape splid.

– Jeg ble sjokkert av å høre ham referere til drapet på min venn Jo Cox som «humbug», sier hun.

– Jeg vil be statsministeren om å beklage, og jeg vil fortelle ham at den modigste, sterkeste tingen å si er «unnskyld». Det vil få han til å se bra ut, sier hun videre, til både jubel og protester fra salen.

Også Labour-leder Jeremy Corbyn ba Johnson om å unnskylde.

Beskyldes for farlig språkbruk

Phillips uttalelser kom etter at Johnson møtte politikerne i Underhuset onsdag kveld.

Der brukte Johnson ord som «betrayal» (svik) og han sa at en «surrender act» (et vedtak om å overgi seg) var blitt vedtatt for å stoppe brexit.

Labour-politiker Paula Sherriff trakk da frem den avdøde politikeren Jo Cox, som ble drept av en høyreekstremist i 2016, og advarte Johnson om følgene av «det farlige språket» hans.

– Flere av oss i Underhuset får drapstrusler hver eneste dag, fra mennesker med samme språkbruk som deg. De bruker ord som overgivelse, forræderi og svikere om vedtaket, sa Sherriff i Underhuset.

– Det må jeg si, ordstyrer, jeg har aldri hørt sånt humbug i hele mitt liv, svarte Johnson da.

Han sa videre at den beste måten å hedre Cox på var å få brexit overstått.

Her kan du lese Johnsons fulle svar.

RASENDE: Labour-politiker Paula Sherriff raste mot Johnsons «farlige språkbruk» i Underhuset onsdag kveld. Foto: HO / AFP

– Jeg blir litt kvalm

Cox’ enkemann, Brendan Cox, reagerte også på det som ble sagt om hans avdøde kone.

– Jeg blir litt kvalm over at Jos navn blir brukt på denne måten, skriver han på Twitter.

– Giftig språk

Johnsons ordvalg var også tema for et av hastespørsmålene som ble tatt opp i Underhuset torsdag.

Speaker John Bercow åpnet møtet med å si at politikerne må slutte å bruke «giftig språk».

– Det var en atmosfære i går som var verre enn noen jeg har opplevd i mine 22 år i Underhuset. På begge sider ble sinte ord brukt. Kulturen var giftig.

GESTIKULERTE: Storbritannias statsminister Boris Johnson var sterkt engasjert da han snakket i Underhuset onsdag kveld. Foto: Parliament TV / Reuters

Sammenlignes med Trump

Også EU-kommisjonens talsperson, Mina Andreeva, kritiserer tonen som ble brukt.

– Vi vil minne alle om at respekt er en fundamental verdi i alle demokratier. Det er enhver politikers ansvar å overholde våre verdier. Historien har vist oss hva som skjer når de ikke blir respektert, sier hun.

Lederen for de liberale demokratene, Jo Swinson, mener Johnsons språkbruk minner om USAs president Donald Trumps retorikk.

– Språket ledere har en betydning, fordi det setter standarden for den offentlige debatten, sier han videre.

Johnsons søster, Rachel Johnson, har også fordømt brorens retorikk, og kaller den overfor Sky News «smakløs».

Johnson vil ikke kommentere

Mens debatten fortsetter i Underhuset, er Johnson i møte med 1922-komiteen – de konservatives parlamentgruppe.

Ifølge journalist James Forsyth sa Johnson der at han ikke vil slutte å bruke ordet «surrender» om vedtaket.

På spørsmål fra journalister om han vil beklage, ville ikke Johnson kommentere.

Vil ikke svare ja eller nei

Et annet tema som ble tatt opp i Underhuset torsdag var brexit-fristen.

Brexit-minister James Duddridge sa gjentatte ganger at regjeringen «vil følge loven», og at statsminister Boris Johnson helst ikke ønsker en utsettelse av fristen som i dag er satt til 31. oktober.

Neil Gray fra det skotske nasjonalpartiet mener Duddridge ikke har vært klar nok i sine svar på spørsmålene om hvorvidt Johnson faktisk vil søke om utsettelse.

Han ga dermed brexit-ministeren en «siste sjanse» til å være klar, og ikke «bare gjemme seg bak utsagn om å følge loven» eller unngå spørsmålet:

– Dersom de to betingelsene ikke blir tilfredsstilt (at han får en avtale med EU som også parlamentet godkjenner, eller at han får parlamentets godkjennelse til å forlate EU uten en avtale, journ. anm.), vil statsministeren søke om utsettelse? Ja eller nei?

– Jeg hater å skuffe dere, men: Vi vil følge loven, svarte en smilende Duddridge.

