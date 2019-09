Brexit-striden: - Får dødstrusler hver dag

Den britiske statsministeren beskyldes for farlig språkbruk i brexit-debatten. «Humbug», svarer Johnson. Ektemannen til Jo Cox, som ble skutt og drept, sier han blir kvalm av Johnsons retorikk.

Nå nettopp







Det var høy temperatur i Underhuset onsdag kveld da statsminister Boris Johnson møtte politikerne for første gang etter at Høyesterett slo fast at hans suspendering av parlamentet var ulovlig.

Da han skulle tale, ble han møtt med høylytt buing. Han svarte med å utfordre opposisjonen til å stille mistillitsforslag mot ham.

les også Boris Johnson hjem til politisk kaos

I debatten brukte Johnson dessuten ord som «betrayal» (svik) og han sa at en «surrender act» (et vedtak om å overgi seg) var blitt vedtatt for å stoppe brexit.

Språkbruken har fått flere parlamentspolitikere til å reagere, og Johnson anklages for å bruke farlig språk som fyrer opp under dødstruslene parlamentspolitikerne i landet mottar.

Trakk frem drept politiker

I 2016 ble Labour-politiker og EU-tilhenger Jo Cox drept av en høyreekstremist i Yorkshire.

Partikollega og venn av Cox, Paula Sherriff, trakk onsdag kveld frem sin avdøde venninne, og advarte Johnson om følgene av «det farlige språket» hans.

les også Holdt tordentale mot Boris Johnson: – Når skal du si unnskyld?

– Flere av oss i Underhuset får dødstrusler hver eneste dag, fra mennesker med samme språkbruk som deg. De bruker ord som overgivelse, forræderi og svikere om vedtaket, og jeg er lei av det. Vi må moderere språket vårt, og statsministeren må være den første til å gjøre det, sa Sherriff i Underhuset.

Johnson avfeide Sherriffs uttalelse blankt:

– Det må jeg si, ordstyrer, jeg har aldri hørt sånt humbug i hele mitt liv.

Han sa videre at den beste måten å hedre Cox på var å få brexit overstått.

RASENDE: Labour-politiker Paula Sherriff raste mot Johnsons «farlige språkbruk» i Underhuset onsdag kveld. Foto: HO / AFP

– Jeg blir litt kvalm

Cox’ enkemann, Brendan Cox, reagerte på at Johnson tok opp hans avdøde kone.

– Jeg blir litt kvalm over at Jos navn blir brukt på denne måten, skriver han på Twitter.

Ifølge BBC stemte Cox for å bli i EU.

Cox går derimot ikke like langt som Sherriff, og minner om at farlig språkbruk går begge veier.

– Akkurat som at «overgivelse» og «svik» er inflammatorisk språk, er også «kupp» og «fascistisk» det. La oss alle bidra for å roe det ned, skriver han.

Vil føle seg trygg på jobb

Labour-politiker Tracy Brabin ba Johnson om å moderere språket sitt «slik at vi alle kan føle oss trygge på jobb».

Flere politikere i Underhuset utfordret dessuten Johnson på bruken av ordet «overgivelse», som han brukte om et lovforslag som ble vedtatt av Underhuset tidligere denne måneden.

Vedtaket tvang Johnson til å be EU om en ytterligere utsettelse av brexit-fristen, slik at en no-deal-brexit den 31. oktober ble blokkert.

Delte meninger blant Johnsons partikolleger

Det konservative partiets organisatoriske leder, James Cleverly, forsvarer statsministerens språkbruk i Underhuset.

I et TV-intervju torsdag sier han at han ikke kan se hvordan den høyspente atmosfæren i parlamentet vil roe seg ned før brexit blir løst, ifølge The Guardian.

les også Skjebnedag for Boris Johnson

Vedtaket tvang Johnson til å be EU om en ytterligere utsettelse av brexit-fristen, slik at en no-deal-brexit den 31. oktober ble blokkert.

GESTIKULERTE: Storbritannias statsminister Boris Johnson var sterkt engasjert da han snakket i Underhuset onsdag kveld. Foto: Parliament TV / Reuters

Delte meninger blant Johnsons partikolleger

Det konservative partiets organisatoriske leder, James Cleverly, forsvarer statsministerens språkbruk i Underhuset.

I et TV-intervju torsdag sier han at han ikke kan se hvordan den høyspente atmosfæren i parlamentet vil roe seg ned før brexit blir løst, ifølge The Guardian.

les også Knusende dom fra britisk høyesterett: Ulovlig å stenge parlamentet

Han sier videre at språkbruken på begge sider har vært «voldelig». Han tror retorikken kan nedtrappes dersom begge sider roer seg ned.

– Da Johnson beskyldte Sherriff for å prate «humbug», svarte han bare på beskyldningene som var usanne, sier han.

Nicholas Soames, som av Johnson ble ekskludert fra de konservatives partigruppe tidligere denne måneden, ber på sin side Johnson om å holde roen.

les også Brexit-Boris: – Still mistillit om dere våger

– Jeg ble helt forferdet over språket og tonen i Underhuset i går. Det begynte med statsadvokatens, etter mitt syn, respektløse holdning til Høyesterett – og total mangel på ydmykhet fra statsministeren, sier han ifølge The Guardian.

Publisert: 26.09.19 kl. 10:19







Mer om