VAR UNDER OPPUSSING: Stillasene etter arbeidene på taket på Notre-Dame-katedralen står fremdeles etter brannen. Foto: François Mori / AP / NTB scanpix

Firmaet som jobbet på Notre-Dame-taket tar ikke brannansvar

Firmaet som drev med restaureringsarbeid på taket på Notre-Dame-katedralen før det begynte å brenne, sier det ikke er deres skyld at det begynte å brenne.

Oppdatert nå nettopp







En talsmann for byggefirmaet Le Bras Frères sier at de hverken sveiset eller brukte varme på andre måter i arbeidet på taket, som flere franske medier tidligere har spekulert på.

Det eneste arbeidet som ble gjort ifølge firmaet, var montering av stillasene de senere skulle bruke i restaureringsarbeidet på taket og på spiret, som begge ble ødelagt i brannen. Den siste arbeideren hadde forlatt taket én time før brannen ble oppdaget.

En talsmann for firmaet sier at det vil bli «veldig komplisert» å ta ned igjen stillasene, som har blitt ødelagt i brannen, men som fremdeles står.

Ikke forsikret

Ifølge den franske avisen Le Monde var ikke Notre-Dame forsikret. Det franske forsikringsforbundet fastslår at katedraler bygget før 1905 er statens eiendom og mener derfor at staten selv er ansvarlig «forsikringsselskap» for de religiøse institusjonene.

Direktør for skadeavdelingen til forsikringsmegler Siaci Saint Honoré, Frédéric Durot, sier til avisen at dersom det skulle vise seg at brannen var relatert til oppussingsarbeidet, kunne det likevel hende at forsikringsselskapene kommer på banen.

Kontinuerlig oppussing

Hvert år bruker Frankrike opp mot fire millioner euro på katedralen, ifølge BBC.

– Forurensning, sur nedbør og alder forvitrer ikke bare de små detaljene, mens også byggets grunnkonstruksjon, uttalte Michel Picaud, leder i Notre-Dames venner, til kanalen.

– Faren ligger i veggene på katedralen, rundt selve bygningen. Innen ti år kan katedralen fullstendig kollapse, hvis vi ikke gjør noe, sa Picaud.

Publisert: 17.04.19 kl. 19:33 Oppdatert: 17.04.19 kl. 20:13