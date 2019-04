Bildet viser militskrigere som kjemper for den FN-støttede regjeringen sør for Tripoli i fjor. Foto: Illustrasjonsfoto: Mohamed Ben Khalifa / AP / NTB scanpix

Over 200 drept i kamper om Libyas hovedstad

Minst 205 mennesker er drept og over 900 såret i kampene om Libyas hovedstad Tripoli.

NTB

Det opplyser Verdens helseorganisasjon (WHO).

Kampene brøt ut 4. april da krigsherren Khalifa Haftar startet en militæroffensiv for å erobre Tripoli.

Byen er hovedsete for den FN-støttede regjeringen i det krigsherjede nordafrikanske landet.

WHO oppjusterte dødstallet torsdag og sa samtidig at deres helse- og kirurgteam vil fortsette innsatsen på feltsykehus nær fronten. Det er uklart hvor mange av ofrene som er sivile.

Over 25.000 mennesker er blitt drevet på flukt som følge av kampene mellom Tripoli-regjeringens styrker og Haftars milits sør for Tripoli. Bare det siste døgnet har 4.500 flyktet, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Fakta om Libya Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land i 2011 styrtet Muammar Gaddafis regime.

En rekke militsgrupper har siden kjempet om makten i landet, der det ble holdt valg i 2012.

Den internasjonalt anerkjente regjeringen og nasjonalforsamlingen ble jaget ut av hovedstaden Tripoli i august 2013 og søkte tilflukt i Tobruk øst i landet.

En allianse av militante islamistgrupper og klanbaserte militsgrupper opprettet en ny regjering og nasjonalforsamling i Tripoli under paraplyen Nasjonalkongressen.

I ly av kaoset har også militante islamister som har sverget troskap til IS, etablert seg i landet.

Som ledd i en FN-støttet fredsprosess ble det i februar 2016 oppnevnt en tredje regjering, som ledes av Fayez al-Sarraj. Denne anerkjennes ikke av nasjonalforsamlingen i Tobruk og har liten reell makt.

Opprørsgeneralen Khalifa Haftar leder Libyas nasjonale hær (LNA), en opprørsgruppe som kontrollerer de østlige delene av landet.

4. april innledet LNA og andre militser som er lojale til Haftar, en militær offensiv for å ta Tripoli. (NTB) Vis mer vg-expand-down

Boligområder angrepet

– Tripoli har vært åsted for de kraftigste kampene siden offensiven brøt ut, med vilkårlige rakettangrep på et tett befolket nabolag i hovedstaden, sier FN-talsmann Stephane Dujarric.

Onsdag ble minst seks sivile drept i kraftige artilleriangrep mot et boligområde i Tripoli, ifølge kilder i helsevesenet.

Haftar er alliert med en rivaliserende regjering med base øst i landet.

FN frykter kampene vil utvikle seg til full borgerkrig i det oljerike landet, som har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med støtte fra NATO og Norge styrtet diktator Muammar Gaddafi i 2011.

Splittet sikkerhetsråd

General Haftar, som leder den mektige militsen LNA, har prøvd å selge inn militæroffensiven som en «krig mot terrorisme» og avfeid oppfordringer fra blant andre USA og FN om å stanse kampene.

FNs sikkerhetsråd er splittet om hvordan de skal håndtere krisen. Forhandlinger om en resolusjon fra Storbritannia som tok til orde for våpenhvile, brøt sammen onsdag. Rådet skulle etter planen samles igjen torsdag.

Ifølge FNs spesialutsending Ghassan Salame har LNA-militsens framrykking nå stanset opp, og han betegner situasjonen som fastlåst.

Arrestordre

Haftar har mektige allierte i nabolandet Egypt, samt De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia. Russland og Frankrike, som begge har vetomakt i Sikkerhetsrådet, har tidligere hyllet Haftars innsats mot væpnede islamister på slagmarken sør i Libya .

Den FN-støttede regjeringen i Tripoli utstedte torsdag arrestordre på Haftar med henvisning til at han skal ha beordret flyangrep mot sivile områder. Det er også utstedt arrestordre på seks av Haftars nærmeste medarbeidere.

Publisert: 18.04.19 kl. 18:44