Dette står igjen etter brannen i Notre-Dame

– Gjenoppbygningen kan ta flere tiår, sier tysk arkitekt.

Tirsdag morgen erklærte byens brannvesen Notre-Dames struktur som reddet, og senere på formiddagen ble det bekreftet at brannen var helt slukket.

Nå starter arbeidet med å kartlegge omfanget av skadene på tak, reisverk og inventar etter brannen, som etterforskes som en ulykke.

Mens spiret kollapset mandag kveld, er det slått fast at både hovedkonstruksjonen og de to ikoniske tårnene på vestfronten er reddet. Frankrikes president Emmanuel Macron var i går tidlig ute med å signalisere at bygget ville bli gjenreist.

Det kan ta flere tiår, tror sjefarkitekt for Kölnerdomen i Tyskland, Peter Füssenich.

– Å anslå tiden og kostnadene det vil kreve, blir å kikke inn i en krystallkule. Men av tv-bildene ser det ikke ut som år, men tiår, før alt er bygget opp igjen slik det var, sier Füssenich til Die Welt tirsdag.

Tror på rekonstruksjon

Ut ifra bildene ser man at store deler av taket har kollapset. I tillegg er det uvisst om den gjenværende konstruksjonen er stabil.

Professor og kunsthistoriker Gunnar Danbolt sier til VG at det ser ut som om det vil være mulig å redde deler av det.

Hvelvet, det bueformede taket i kirken, har ikke falt ned, og ifølge Danbolt ser det ut som flere av hvelvkappene, som er området mellom ribbeverket i takkonstruksjonen, står helskinnet igjen etter brannen.

– De fleste av kappene så ut som var på plass, og jeg vil tro det er mulig å rekonstruere. Selve veggen står nok. Det gjør at man lettere kan få restaurert selve arkitekturen. Det så mye verre ut på bildene i går kveld, sier Danbolt.

– Nidarosdomen ble bygget opp igjen. Man vet hvordan det skal gjøres, sier han.

Bertrand Feydeau i den franske kulturminneorganisasjonen Fondation de Patrimoine antyder overfor AP at de 110 meter lange takbjelkene, kalt «skogen», vil bli vanskelige å erstatte. Bjelkene stammer fra 1300-tallet, og det finnes det ikke lenger trær i Frankrike på den høyden, mener han.

Orgel intakt

Det er foreløpig ikke kjent hvor mye av katedralens inventar som har gått tapt. Blant gjenstandene som skal være reddet er tornekronen og et hellig klesplagg båret av kong Ludvig IX på 1200-tallet, og et titalls skulpturer som enten var til restaurering eller ble hentet ut. I tillegg er orgelet, som stammer fra 1730-tallet, intakt.

Blant de mest verdifulle eiendelene som er i risikosonen, er glassmaleriene, mener Danbolt. Han sier at det ellers ikke er veldig mye verdifullt løsøre igjen i katedralen.

– Jeg har ikke sett noen meldinger om at de eldre glassmaleriene er skadet, og mye tyder på at vestfronten er vel bevart. Men glassmaleriene er blyinnfattet, og bly smelter ved 327 grader, så man vet ikke hva som har skjedd der, sier han.

Sørger

Brannen i Notre-Dame er en tragisk hendelse, sier katolsk biskop Bernt Ivar Eidsvig til VG.

– En kirke er ikke først og fremst en bygning, men det stedet hvor troende folk samler seg.

Han viser til at i den ikoniske katedralen midt i Paris har folk bedt, døpt og giftet seg i 850 år.

– Bygningen preger folket som bruker den, og folket preger på sin side bygningen, sier Eidsvig, som reagerer med stor sorg over det som har skjedd.

– Når man ser på omfanget av denne brannen, så er det nesten et mirakel at ingen liv gikk tapt. Det er den eneste gode nyheten oppe i dette.

– Hvor mye tror du det vil koste å gjenoppbygge katedralen?

– Summer jeg ikke har til rådighet i hvert fall. Vi kommer vel helt sikkert i våre kirker til å ta opp en kollekt til gjenoppbygningen. Det er ikke mye i den store sammenhengen, men vi gjør det av solidaritet, sier han.

360 millioner euro

Ordfører Anne Hidalgo skrev tirsdag at hun vil at gjenoppbyggingen delvis skal finansieres med midler fra et eget Paris-fond fra 2015. I tillegg har byen i 2014 satt av 80 millioner euro for restaurering av kirker i byen.

Så langt er det satt av nærmere 360 millioner euro fra ulike hold for å bygge katedralen opp igjen.

Historikeren Claude Gauvard, som har skrevet bok om katedralen, spår at det kan bli trøbbel med å gjenoppbygge deler av den, skriver NTB.

– At spiret har falt er ikke mer alvorlig enn at det kan gjenoppbygges i tråd med tegningene fra arkitekten Eugène Viollet-le-Duc. Men «skogen», denne fantastiske takrammen i tre, min store frykt er at denne ble tapt i flammene, sier han.

