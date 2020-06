MARSJERER: Folk i Tulsa, Oklahoma bærer en tom kiste drapert med det amerikanske flagget under Juneteenth-marsjen fredag. Den symboliserer slutten på slaveriet. Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump truer demonstranter før folkemøte – myndighetene i Tulsa innfører portforbud

TULSA/OSLO (VG) President Donald Trump advarer fredag «demonstranter, agitatorer og avskum» før lørdagens folkemøte i Tulsa. Han sier de vil få en annen mottagelse enn de har vært vant til hittil.

Det er ventet at over 100.000 mennesker lørdag vil befinne seg i området i og rundt folkemøtet på BOK Center i Tulsa i delstaten Oklahoma, hvor Trump skal arrangere sitt folkemøte lørdag, ifølge CNN.

Helsemyndighetene er svært kritiske.

USA er nemlig hardt rammet av coronapandemien med nær 2,2 millioner smittede og over 118.000 døde, flere enn noe annet land, og amerikanske helsemyndighetene fraråder store folkeansamlinger for å bremse smittespredningen.

I tillegg har myndighetene i byen Tulsa nå innført portforbud i sentrum av byen før Trumps folkemøte lørdag.

Portforbudet trådte i kraft torsdag kveld og varer til klokka 6 lørdag morgen. Så blir det innført igjen idet folkemøtet er ferdig og fram til søndag morgen kl. 6, ifølge NTB.

TRUMP-CAMP: Trump-supportere har campert på fortauet utenfor BOK Center hvor folkemøtet skal foregå lørdag. Foto: AFP

VGs fotograf Thomas Nilsson er på plass i Tulsa og skal dekke arrangementet for VG.

– Hvordan er stemningen i byen nå?

– Det er ikke så spent her nå. Jeg er utenfor BOK Arena og det er en del Trump-supportere som har slått opp telt på fortauet foran arenaen. Men det er avslappet stemning dagen før dagen, sier han.

Lokale myndigheter forbereder seg også på et stort antall demonstranter som vil protestere mot Trump. Det er satt opp barrikader flere steder i byen, og mange butikker og serveringssteder har spikret lemmer foran vinduer og dører for å hindre plyndring og ødeleggelser.

Og i dag har Trump gått ut på Twitter og advart demonstrantene.

«Alle demonstranter, anarkister, agitatorer, plyndrere og avskum som er på vei til Oklahoma, vær så snill, forstå at du ikke vil bli behandlet på samme måten som i New York, Seattle, eller Minneapolis. Dette vil bli en helt annerledes åsted!», skriver han i Twitter-meldingen fredag som er gjengitt i flere amerikanske medier, blant annet CNN .

Han er også opptatt av den store interessen for folkemøtet.

Alle statene han navngir er styrt av demokratiske guvernører som Trump tidligere har kritisert. Han har gitt uttrykk for at de ikke har vært harde nok mot demonstrantene under protestene i kjølvannet av drapet på George Floyd.

«Store folkemengder og køer har allerede dannet seg i Tulsa. Min kampanje har ikke startet ennå. Den starter lørdag kveld i Oklahoma!», skriver han fredag.

Vi forela dette for vår fotograf på stedet, men han kunne ikke se noen store folkemengder foran BOK Arena, bortsett fra dem som satt på fortauet.

– Er det noen demonstranter der?

– Nei, det er ingen demonstranter her enn så lenge. Det er heller ingen politinærvær her. De har sperret av visse gater, men ellers kan man gå hvor man vil, sier Nilsson.

Ba om smittetiltak

Administrasjonen i BOK Center hvor Trump skal arrangere sitt folkemøte lørdag har nå bedt hans valgkampanje komme opp med en detaljert plan for hvordan de vil i vareta «helse og sikkerhet» i forbindelse med arrangementet, ifølge Washington Post.

BOK Center, som ligger i sentrum av byen har 19.000 sitteplasser Trump 2020-kampanjen har allerede sagt at de vil tilby munnbind, hånddesinfeksjonsmidler og temperatur-sjekk av alle som deltar. I tillegg blir folk i arrangementsstaben coronatestet og at selve bygningen blir disinfisert hele tiden under arrangementet, ifølge washingtonpost.com.

Trump har nemlig trosset corona-advarslene og gjenopptar folkemøtene i håp om at dette skal bidra til å sikre gjenvalg i høsten presidentvalg. Det første folkemøtet blir altså holdt i Tulsa i Oklahoma neste fredag, før Florida, Arizona og North Carolina står for tur.

Flyttet møtet

Folkemøtet har møtt stor motbør, ikke bare for at det først skulle holdes fredag 19. juni, på Juneteenth, merkedagen for slutten på slaveriet i USA, men også fordi Trump valgte Tulsa. Byen var åsted for raseopptøyene i 1921, som regnes som det verste tilfellet av rasistisk motivert vold i amerikansk historie, ifølge NTB.

Donald Trump flyttet arrangementet i Tulsa 19. til 20. juni etter å ha fått kritikk fra flere hold for å legge folkemøtet til Juneteenth.

– Mange av mine afrikansk-amerikanske venner og støttespillere har tatt kontakt for å spørre om vi kan endre datoen av respekt for denne helligdagen og alt den representerer. Jeg har derfor besluttet å flytte møtet til 20. juni, skriver presidenten.

