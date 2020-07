MÅLAR: Her hjelper ordførar i New York Bill de Blasio til med målinga av ein bokstav i «Black Lives Matter». Foto: JUSTIN LANE / EPA

New York-ordførar deltok i målinga av «Black Lives Matter» framfor Trump Tower

Slagordet «Black Lives Matter» blei torsdag måla av aktivistar framfor Trump Tower på Fifth Avenue i New York.

Førre veke blei det klart at bystyret i New York sa ja til at aktivistar fekk måla «Black Lives Matter» framfor Trump Tower. Donald Trump tok til motmæle på Twitter og kalla det eit «symbol på hat».

Trass protestane til presidenten, har slagordet nå blitt måla i store gule bokstavar på gata utfor Trump Tower, og det med hjelp frå ordførar Bill de Blasio i New York, skriv New York Times.

Avisa skriv vidare at dette er siste utvikling i ein årelang konflikt mellom presidenten og ordførar de Blasio.

AKTIVISTAR: Fleire aktivistar målar gule bokstavar på Fifth Avenue. Foto: JUSTIN LANE / EPA

Før de Blasio deltok kort i målinga av slagordet saman med aktivistane, sa han:

– Svarte liv betyr noko for byen vår, og svarte liv betyr noko for USA. La oss visa Donald Trump kva han ikkje forstår. La oss måla det rett framfor bygningen hans for han.

Deretter tok han tak i ei rulle og hjelpte til med å fylla nedste del av L-en i «Lives», mens fleire folk rundt han ropte slagorda «Black lives matter» og «no justice, no peace», skriv avisa.

Det var også nokon få personar i nærleiken som ropte kritiske fornærmingar mot de Blasio og bystyret hans, skriv avisa.

Ordføraren stod side om side med kona Chairlane McCray og den kjente pastoren og borgarrettsaktivisten Al Sharpton under målinga.

Har vore i konflikt lenge

Sidan Trump vann valet i 2016, har han i større og større grad vore i konflikt med styresmaktene i sin tidlegare heimstat, New York. For utan konflikten med de Blasio, nemner avisa statsadvokaten i New York, som har kravd at presidenten viser fram skattemeldingane sine i samband med ei større etterforsking.

Same dag som målinga av slagordet starta, avgjorde amerikansk høgsterett at presidenten må levera skattemeldingane til statsadvokaten i New York.

Slagordet «Black Lives Matter» blei først måla i gata Fulton Street i Brooklyn i New York.

Tenestepersonar i byen seier at gatekunsten framfor Trump Tower er ei direkte irettesetting av presidenten, som gjentatte gongar har jobba mot dei som protesterer mot strukturell rasisme og politivald dei siste vekene, skriv New York Times.

Publisert: 10.07.20 kl. 21:26

