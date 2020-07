LEDER: Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus er generalsekretær i Verdens helseorganisasjon (WHO). Foto: Salvatore di Nolfi / Keystone

WHO: Pandemien viser ingen tegn til å avta

Rundt 400.000 nye tilfeller av covid-19 ble registrert i løpet av helgen, og pandemien viser ingen tegn til å avta, advarer Verdens helseorganisasjon (WHO).

NTB

Siri Nilsen Ahmer

Nå nettopp

– Utbruddet akselererer, og vi har definitivt ennå ikke nådd pandemiens smittetopp, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus tirsdag.

På verdensbasis er over 538.000 mennesker registrert døde etter å ha vært smittet med coronavirus. Antall påviste smittetilfeller har passert 11,6 millioner. Ifølge VGs oversikt over nye registrerte smittede er USA på topp med over 311.000 personer de siste syv dager.

Deretter følger Brasil med over 221.000 og India med over 134.000 nye registrerte smittede den siste uken.

I Brasil har president Jair Bolsonaro testet positivt. Brasil er hardest rammet i verden etter USA med over 65.000 døde og over 1,6 millioner smittede.

SMITTET: Jair Bolsonaro (65) har testet positivt for coronaviruset etter at han i månedsvis har ignorert avstandsregler og munnbindråd. Foto: Joedson Alves / EFE

Kan spres via luftsmitte

WHO undersøker nå nye beviser for at coronaviruset kan spres via luftsmitte etter en kraftfull oppfordring fra hundrevis av forskere.

– Vi erkjenner at det dukker opp nye beviser på dette feltet. Derfor tror vi at vi er nødt til å være åpne angående disse bevisene og forstå implikasjonene de medfører, sa WHO-professor Benedetta Allegranzi på tirsdagens pressekonferanse.

Allegranzi sa videre at de anbefaler å unngå lukkede omgivelser og overbefolkede steder.

– Vi anbefaler god ventilasjon av innendørs-områder og også å holde avstand. Når dette ikke er mulig, oppfordrer vi til bruk av ansiktsmaske, sier hun.

En stor internasjonal gruppe av forskere gikk tidligere denne uken ut med en oppfordring til blant annet WHO om å erkjenne at coronaviruset kan spres via luftbåren smitte, og mye lengre enn to meters avstand.

les også Økt smitte i to kommuner: − Folk glemmer at vi står i en pandemi

Den siste tiden har WHO fått refs fra flere hold for å tilsynelatende ha avviket noe fra det internasjonale vitenskapelige samfunnet. WHO har lenge holdt fast ved at viruset primært spres via dråpesmitte ved hosting eller nysing og kontaktflater, og organisasjonen har tatt avstand fra teorien om luftbåren smitte.

Publisert: 07.07.20 kl. 19:30

Les også

Mer om Coronaviruset

Fra andre aviser