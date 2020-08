MÅTTE NØDLANDE: Opposisjonslederen Aleksej Navalnyj ble torsdag innlagt på et sykehus i Omsk vest i Sibir i Russland, hvor flyet han satt på ble nødt til å nødlande etter at han ble akutt syk. Foto: Privat

Putin-kritiker Navalnyjs kone ber Putin om at han får sendes til Tyskland

VILNIUS/OSLO (VG) Direktøren for organisasjonen til den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj hevder at politiet har funnet et dødelig stoff i kroppen hans. Samtidig sier legene at de ikke tror han ble forgiftet. Nå ber hans kone om at han får bli fraktet til Tyskland.

Det er det statseide russiske nyhetsbyrået Tass som klokken 09.35 fredag melder at legene sier de ikke har funnet giftstoffer i kroppen til Navalnyj.

– Diagnosen forgiftning - vel, den er kanskje bak i hjernebarken, men vi tror ikke pasienten er forgiftet, sier assisterende sjefslege Anatolij Kalinitsjenko ved sykehuset i Omsk.

– Diagnosen vi nå er mest tilbøyelig til, er et brudd på karbohydratbalansen, det vil si metabolske forstyrrelser. Dette kan være forårsaket av et kraftig fall i blodsukkeret da han var om bord, sier sjefslege Aleksandr Murakhovskij ved sykehuset ifølge en pressemelding gjengitt av Novaja Gazeta.

Murakhovskij sier også at de har de funnet kjemikalier på Navalnyjs hud og klær. Han uttaler at «dette er vanlig industrielle kjemikalier, som særlig brukes i plastkopper, som brukes av alle». Ifølge legen er det ikke funnet disse komponentene i Navalnyjs blod eller annet biologisk materiale, melder Novaja Gazeta.

Aleksej Navalnyj, en uttalt Putin-kritiker, har ligget i koma på et sykehus i Omsk i Sibir etter at han torsdag ble syk etter det som hans støttespillere hevder er en forgiftning.

Kona i brev til Putin: Krever at han flyttes

Navalnyjs kone, Julia Navanlnyj, krever at mannen flyttes til et sykehus i Europa.

– Vi stoler ikke på dette sykehuset og krever at han kan komme på et sykehus som vi stoler på. Han må til Europa for å få normal behandling, sa kona under en pressekonferanse fredag morgen.

Iføgle nyhetsbyrået Reuters har tyske leger ankommet sykehuset i Sibir.

Kona hans ber i et brev adressert Vladimir Putin om at hennes mann skal få bli fraktet fra sykehuset i Omsk til Tyskland for å få medisinsk behandling. Brevet har blitt har blitt publisert i sosiale medier:

«Min mann Aleksej Anatoljevitsj Navalnyj befinner seg for tiden på sykehus nummer 1 i byen Omsk, tilstanden er alvorlig», skriver hun blant annet.

«Jeg anser at Aleksej Anatoljevitsj Navalnyj trenger kvalifisert legehjelp i Tyskland. Fra kl. 12 den 21. august har vi mulighet til å transportere Aleksej under oppsyn av leger på høyeste nivå. Jeg henvender meg offisielt til Dem med krav om tillatelse til å transportere Aleksej Anatoljevitsj Navalnyj til Tyskland»

MÅ FLYTTES: Kona til opposisjonspolitiker Aleksej Navalnyj, Julia Navalnyj, krever at mannen blir flyttet til et sykehus i Europa.

Ber om hjelp fra menneskerettighetsdomstolen

Et ambulansefly som tidlig fredag tok av fra Berlin for å hente Navalnyj til et tysk sykehus, landet ved 08-tiden i Russland. Legene mener imidlertid at det ikke er forsvarlig å flytte ham.

– Legene i Moskva og i Omsk har etter rådslagning kommet til den konklusjon at Navalnyj ikke kan fraktes til et annet sykehus fordi tilstanden ikke er stabil, sier sjefslege Aleksandr Murakhovskij ifølge Tass.

Han sier også at tilstanden til pasienten har bedret seg noe gjennom natten. Beslutningen om ikke å flytte ham utgjør en direkte trussel mot hans liv, skriver pressesjef Kira Jarmysj for Navalnyj på Twitter.

– Forbudet mot transport av Navalnyj har bare til hensikt å kaste bort tid og vente til giften i kroppen hans ikke lenger kan spores. Dessuten skaper hver time forsinkelse en kritisk trussel mot hans liv, skriver hun ved 10-tiden.

Jarmysj skriver også at de har henvendt seg til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og bedt dem gjøre et strakstiltak.

– Vi krever at russiske myndigheter blir forbudt fra å hindre transporten av Navalnyj. Forsinkelsen vil føre til uopprettelig skade på liv og helse, skriver hun.

Sjefslege Murakhovskij ved Omsk-sykehuset sier at tilstanden til Navalnyj har bedret seg noe i løpet av natten, men at den fortsatt ikke er stabil.

– Fikk ikke vite hva slags stoff det var

Kona sier at det først virket som om de skulle få tillatelse til å transportere ham til Berlin, men at sykehuset plutselig snudde.

På den samme pressekonferansen sa Ivan Zjdanov, direktør i Navalnyjs organisasjon, at politiet har fortalt at de har funnet et dødelig stoff.

– Men de vil ikke si hva slags. Bare at det er farlig ikke bare for ham, men for alle rundt ham også. Vi fikk ikke vite hva slags stoff, fordi det var «hemmelig», sier han.

Assisterende sjefslege Kalinitsjenko sier at det å flytte Navalnyj kan utgjøre en trussel mot hans liv.

– Legene i Omsk får bistand fra de beste legene i Moskva, de er ikke dårligere enn sine kolleger i Europa. Det er mange juridiske spørsmål som må løses før han kan bli behandlet av europeiske leger, sier sjefslegen.

Direktør Zjdanov sier at de hadde gjort klar alle dokumenter som skulle gjøre det mulig å få tillatelse fra transportpolitiet til å dra – inkludert et dokument fra det velrenommerte Charité-sykehuset i Berlin om at de var klare til å ta imot ham.

FAMILIEN VENTER: Aleksej Navalnyjs bror, Oleg Navalnyj, er fredag utenfor sykehuset i Omsk. Foto: ALEXEY MALGAVKO / X07091

Kollega av Navalnyj: En politisk beslutning

Jarmysj anklager sykehuset for å ha gitt etter for press fra Kreml.

– For øyeblikket er et hvert fly, der det er utstyr, tryggere enn her på sykehuset, sa hun til radiostasjonen Ekho Moskva tidligere fredag.

Dette er selvfølgelig en politisk beslutning, ikke en medisinsk beslutning, skriver Navalnyjs kollega Leonid Volkov på Twitter.

– Jeg tenker at de venter på at giftstoffene skal gå ut av kroppen, slik at de ikke lenger blir oppdaget. Det er ingen diagnose eller analyse. Aleksejs liv er i stor fare, skriver han.

Europarådgiver Clément Beaune for det franske presidentkontoret sier at han deler bekymringene knyttet til Navalnyj, ifølge Reuters.

– Vi er forberedt på å bidra. Alle sider ved denne saken må bli belyst, sier Beaune til radiostasjonen France Info.

Macron: Kan tilby asyl

Samtidig sier den franske presidenten Emmanuel Macron at de vil følge nøye med på etterforskningen rundt Navalnyjs innleggelse, og at de kan tilby ham asyl i Frankrike.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki sier at Polen støtter tiltak som vil sikre den russiske politikeren Aleksej Navalnyj den best mulige behandlingen.

– Vi må være hundre prosent sikre på at Navalnyj er garantert trygghet, skriver han på Twitter ifølge Reuters.

Direktør Ivan Zjdanov for organisasjonen til den russiske opposisjonspolitikeren hevder at politiet har funnet et dødelig stoff i kroppen hans. Samtidig sier legene at de ikke tror han ble forgiftet.

Navalnyj kollapset på et fly mellom byene Tomsk og Omsk torsdag morgen. Ambulanseflyet tok av fra Nürnberg like etter klokken 03 lokal tid, ifølge Bild.

Saken oppdateres.

ETTERFORSKET PÅSTANDER OM FORGIFTNING: Russisk politi var torsdag tilstede på sykehuset i Omsk i Russland, der Navalnyj er innlagt. Foto: Evgeniy Sofiychuk / AP

Publisert: 21.08.20 kl. 07:17 Oppdatert: 21.08.20 kl. 14:47

