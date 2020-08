MÅTTE NØDLANDE: Opposisjonslederen Aleksej Navalnyj ble torsdag innlagt på et sykehus i Omsk, hvor flyet han satt på ble nødt til å nødlande etter at han ble akutt syk.

Medarbeider av livstruende syk Putin-kritiker: – Har funnet dødelig stoff

VILNIUS/OSLO (VG) Direktør Ivan Zjdanov for organisasjonen til den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj, som har ligget i koma siden torsdag, hevder at politiet har funnet et dødelig stoff i kroppen hans.

Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres!

Samtidig krever Navalnyjs kone, Julia Navanlnyj, at mannen flyttes til et sykehus Europa. Aleksej Navalnyj, en uttalt Putin-kritiker, har ligget i koma på et sykehus i Omsk i Sibir etter at han torsdag ble syk etter det som kan være en forgiftning.

– Vi stoler ikke på dette sykehuset og krever at han kan komme på et sykehus som vi stoler på. Han må til Europa for å få normal behandling, sier kona under en pressekonferanse fredag morgen.

Like etter uttalelsen skriver hun på Twitter at de har henvendt seg til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og bedt dem gjøre et strakstiltak.

– Vi krever at russiske myndigheter blir forbudt fra å hindre transporten av Navalnyj. Forsinkelsen vil føre til uopprettelig skade på liv og helse, skriver Julia Navalnyj.

MÅ FLYTTES: Kona til opposisjonspolitiker Aleksej Navalnyj, Julia Navalnyj, krever at mannen blir flyttet til et sykehus i Europa. Foto: AP

Hun sier at det først virket som om de skulle få tillatelse til å transportere ham til Berlin, men at sykehuset plutselig snudde. Ifølge den tyske avisen Bild har et ambulansefly tidlig fredag morgen tatt av mot Russland for å hente Navalnyj.

På den samme pressekonferansen sier Ivan Zjdanov, direktør i Navalnyjs organisasjon, at politiet har fortalt at de har funnet et dødelig stoff.

– Men de vil ikke si hva slags. Bare at det er farlig ikke bare for ham, men for alle rundt ham også. Vi fikk ikke vite hva slags stoff, fordi det var «hemmelig», sier han.

Zjdanov tilføyer at legene nå har lukket seg inne på sjefslegens kontor og at ingen får lov til å slippe inn til dem.

ETTERFORSKET PÅSTANDER OM FORGIFTNING: Russisk politi var torsdag tilstede på sykehuset i Omsk i Russland, der Navalnyj er innlagt. Foto: Evgeniy Sofiychuk / AP

Sjefslege: Kan ikke flyttes ennå

Pressesjef Kira Jarmysj for Navalnyj hevder på Twitter at sykehuset nekter å evakuere ham.

– Beslutningen er en direkte trussel mot hans liv, skriver hun videre.

Assisterende sjefslege Anatolij Kalinitsjenko ved sykehuset i Omsk sier på den annen side at det å flytte Navalnyj kan utgjøre en trussel mot hans liv. Han må bli stabilisert før han kan flyttes, sier han på pressekonferansen.

– Legene i Omsk får bistand fra de beste legene i Moskva, de er ikke dårligere enn sine kolleger i Europa. Det er mange juridiske spørsmål som må løses før han kan bli behandlet av europeiske leger, sier sjefslegen.

Direktør Zjdanov sier at de hadde gjort klar alle dokumenter som skulle gjøre det mulig å få tillatelse fra transportpolitiet til å dra – inkludert et dokument fra det velrenommerte Charité-sykehuset i Berlin at de var klare til å ta imot ham.

Ifølge Jarmysj er flyet fra Berlin ventet å lande om en time, altså ved 08-tiden fredag. Hun anklager sykehuset for å ha gitt etter for press fra Kremlin.

– For øyeblikket er et hvert fly, der det er utstyr, tryggere enn her på sykehuset, sier hun til radiostasjonen Ekho Moskva.

Sarah Rainsford i BBC skriver på Twitter at legene i Omsk har fått hjelp fra spesialister fra Moskva.

Navalnyj kollapset på et fly mellom byene Tomsk og Omsk torsdag morgen. Ambulanseflyet tok av fra Nürnberg like etter klokken 03 lokal tid, ifølge Bild.

Les også: Slik ble han Putins verste fiende.

FAMILIEN VENTER: Aleksej Navalnyjs bror, Oleg Navalnyj, er fredag utenfor sykehuset i Omsk. Foto: ALEXEY MALGAVKO / X07091

Publisert: 21.08.20 kl. 07:17 Oppdatert: 21.08.20 kl. 08:04

Les også

Mer om Russland Vladimir Putin

Fra andre aviser