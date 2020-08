MÅ FLYTTES: Kona til opposisjonspolitiker Aleksej Navalnyj, Julia Navalnyj, krever at mannen blir flyttet til et sykehus i Europa. Foto: AP

Kona til livstruende syk Putin-kritiker: – Stoler ikke på dette sykehuset

VILNIUS/OSLO (VG) Julia Navalnyj krever at opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj, som har ligget i koma siden torsdag, flyttes til et sykehus i Europa.

Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres!

Uttalelsen fra Navalnyjs kone kom under en pressekonferanse fredag morgen. Navalnyj, en uttalt Putin-kritiker, ligger i koma på et sykehus i Omsk i Sibir etter at han torsdag ble syk etter det som kan være en forgiftning.

– Vi stoler ikke på dette sykehuset og krever at han kan komme på et sykehus som vi stoler på. Han må til Europa for å få normal behandling, sier kona.

Hun sier at det først virket som om de skulle få tillatelse til å transportere ham til Berlin, men at de plutselig snudde. Ifølge den tyske avisen Bild har et ambulansefly tidlig fredag morgen tatt av mot Russland for å hente Navalnyj.

Pressesjef Kira Jarmysj for Navalnyj hevder på Twitter at sykehuset nekter å evakuere ham.

– Beslutningen er en direkte trussel mot hans liv, skriver hun videre.

Ifølge Jarmysj er flyet ventet å lande om en time, altså ved 08-tiden fredag. Hun anklager sykehuset for å ha gitt etter for press fra Kremlin.

– For øyeblikket er et hvert fly, der det er utstyr, tryggere enn her på sykehuset, sier hun til radiostasjonen Ekho Moskva.

Sarah Rainsford i BBC skriver på Twitter at legene i Omsk har fått hjelp fra spesialister fra Moskva.

ETTERFORSKET PÅSTANDER OM FORGIFTNING: Russisk politi var torsdag tilstede på sykehuset i Omsk i Russland, der Navalnyj er innlagt. Foto: Evgeniy Sofiychuk / AP

Navalnyj kollapset på et fly mellom byene Tomsk og Omsk torsdag morgen. Ambulanseflyet tok av fra Nürnberg like etter klokken 3 lokal tid, ifølge Bild.

Ifølge avisa skal Navalnyj få behandling på det velrenommerte Charité-sykehuset i Berlin.

Les også: Slik ble han Putins verste fiende.

FAMILIEN VENTER: Aleksej Navalnyjs bror, Oleg Navalnyj, er fredag utenfor sykehuset i Omsk. Foto: ALEXEY MALGAVKO / X07091

Publisert: 21.08.20 kl. 07:17 Oppdatert: 21.08.20 kl. 07:40

Les også

Mer om Russland Vladimir Putin

Fra andre aviser