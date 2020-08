SKYLDIG: Den tidligere politimannen Joseph DeAngelo har erkjent en rekke bestialske drap og voldtekter. Nå er han dømt. Foto: FRED GREAVES / X01380

Golden State-morder dømt

Den tidligere politimannen og seriemorderen Joseph DeAngelo er dømt til livstid i fengsel.

Nå nettopp

Den tidligere politimannen, kjent som «The Golden State-killer», er nå dømt til livstid i fengsel for minst 13 drap, mer enn 50 voldtekter og over 120 innbrudd i California på 70- og 80-tallet, skriver Reuters.

Hendelsene rystet USA, og DeAngelo var lenge en av USAs verste uidentifiserte seriemordere.

Slik VG har skrevet tidligere, hadde ofrene hans få fellestrekk, men ifølge FBI angrep han ofte kjærester og ektepar i deres hjem.

Ved flere tilfeller bandt han dem fast før han voldtok kvinnen. Deretter drepte han dem begge. I 2018 ble han koblet til et DNA-funn, som seinere førte til at han ble arrestert for ugjerningene.

Da hadde myndighetene i USA brukt mer enn 40 år på å oppklare saken.

les også Voldtok og drepte i 11 år: Så grusomme var hans forbrytelser

– Å finne ut at DeAngelo, som hadde sverget å tjene og beskytte, brukte egenskapene sine til å terrorisere og voldta. Ja, det var svimlende, sa et av ofrene, Gay Hardwick, til Sacramento Bee avis, gjengitt av Reuters, da morderens identitet ble kjent.

Etterforskningen spant seg over mer enn 11 land, og hendelsene hadde stor innvirkning på hele California, der våpen- og alarmsalget steg markant mens hendelsene pågikk, skriver The Guardian.

les også Mistenkt for å være «Golden State Killer»: Kan få dødsstraff

Etter at DeAngelo ble arrestert i byen Sacramento i april 2018, erkjente den nå 74 år gamle eks-politibetjenten seg blant annet skyldig skyldig i 13 drap, dusinvis av voldtekter i nord- og sentral-California, som et ledd i en forhandlingsavtale med påtalemyndighetene.

Aktoratet mente at avtalen ville sikre at overlevende og pårørende til ofrene fikk overvære at saken ble løst, og at en slik avtale ville spare dem for ytterligere påkjenninger en eventuell rettssak om dødsstraff ville ha ført til.

Publisert: 21.08.20 kl. 20:16

Mer om Drap USA DNA California Dødsstraff

Fra andre aviser