Over halvparten av beboerne mistet livet. Nå krever familiene svar.

I mars begynner de pårørende å skjønne at noe er forferdelig galt ved sykehjemmet i Alcoy. Tre måneder senere er over halvparten av beboerne døde.

ALCOY, SPANIA (VG) 25. mars får Antonio Perez (66) beskjed fra sykehjemmet om at alt er vel med moren hans. Han har ikke fått besøke henne på lenge på grunn av coronapandemien.

På dette tidspunktet er smitten ennå relativ lav i Valencia-regionen med sine nesten fem millioner innbyggere.

Det er færre smittede her enn dødstallene i Madrid alene. I hovedstaden er sykehusene så fulle at pasienter blir plassert i parkeringshus og legene må prioritere hvem som skal få hjelp til å overleve.

Men på sykehjemmet i Alcoy, en mindre by en time nordøst for Alicante, har det bare så vidt begynt å blåse opp til storm.

Sist Antonio så moren sin var i februar. Og i en WhatsApp-gruppe de pårørende bruker til å holde hverandre oppdatert om situasjonen, oppstår det gradvis en desperasjon.

VG har fått se over hundre meldinger de pårørende har sendt mellom seg. Det begynner med frustrasjon over dårlig kommunikasjon fra sykehjemmet. De pårørende tar derfor dette opp i et brev 10. mars.

Så begynner ryktene om smitte og sykdom å gå.

«Faren min har nettopp gått bort ... hele situasjonen er veldig trist ... klem til alle. Ikke mist håpet. Mange vil komme seg gjennom dette» skriver datteren Silvia Peris i gruppen 22. mars.

De pårørende uttrykker stor fortvilelse.

Er det sånn at det er besøksforbud for de pårørende, mens brukerne av dagsenteret på sykehjemmet får komme og gå som de vil?

Folk sliter med å komme gjennom på telefonen til de ansatte. De får heller ikke komme inn på sykehjemmet for å besøke foreldre, søsken eller besteforeldre.

Stadig flere pårørende får beskjed om at familiemedlemmet deres har fått feber og melder det videre i gruppen.

«Jeg lette etter denne gruppen fordi onkelen min døde denne uken på grunn av coronautbruddet» skriver en annen som nylig har blitt medlem.

– På et tidspunkt meldte familiemedlemmer om dødsfall i gruppen hver eneste dag, og vi sendte kondolanser til hverandre, forteller Isabel Albaros, som selv mistet faren sin 14. april.

Fire dager senere, den 26. mars, får Antonio Perez beskjed om at moren hans har feber, forteller han til VG. Dagen i forveien ble han fortalt at alt var bra med henne. En dag senere, 27. mars, dør hun, 89 år gammel.

I løpet av mars, april og mai skal over halvparten av beboerne, totalt 73 personer, dø under coronautbruddet på dette sykehjemmet. Det ender opp med å bli blant de dødeligste sykehjemsutbruddene i Spania, ifølge den spanske avisen El Mundo.

Nå krever de pårørende i Alcoy svar på hva som skjedde – og at dørene stenges. Ingen av dem har vært på sykehjemmet under pandemien. De ansatte har holdt tyst om forholdene der. Men én ting er Antonio sikker på.

– Det har vært en katastrofe på innsiden.

Sykehjemmet holder til i et herskapelig, gammelt sykehusbygg fra 1800-tallet.

Det fransk/britiske selskapet Domus Vi har omkring 400 institusjoner i seks ulike land. I 2002 signerte de en kontrakt med de lokale myndighetene i Alcoy om å få drive sykehjemmet i de gamle sykehusbygningene i 45 år.

Der har beboerne alenerom eller deler rom med én annen person. Så er det fellesarealer der beboerne pleier å spille domino eller se på TV.

Antonios mor betalte 1200 euro i måneden for å bo der.

– Sykehjemmet er et vakkert sted, sier han. Men han kan ikke forestille seg det som har skjedd på innsiden under pandemien.

– En lege fra sykehuset ble sendt inn. – Han gråt da han kom ut igjen, og sa han aldri hadde sett det han fikk se der inne, sier Antonio.

6. april er dødstallet 55 ved sykehjemmet i Alcoy. Da sender sykehuslegen Antonio snakker om, et brev til lokale helsemyndigheter der han ber om hjelp og varsler om total mangel på koordinering av helsepersonell og hjelp, ifølge El Mundo.

«Det har ført til at hjemmetjenestens folk har funnet to beboere døde på rommet sitt, uten at de ansatte på sykehjemmet selv var klar over det» skriver legen.

Utbruddet på det private sykehjemmet var et betydelig utbrudd i Valencia-regionen – og omtrent det eneste i Alcoy. Monica Oltra, minister for likestilling og inkludering i regionen, har nå startet en prosess for å få overført sykehjemsdriften til det offentlige igjen.

VG har gjentatte ganger forsøk å nå sykehjemsledelsen lokalt, og selskapet sentralt, uten å få svar. Vi har ikke snakket med noen som faktisk var på innsiden av sykehjemmet.

Men ifølge en rapport fra 25. mai, dokumenterer arbeidstilsynet flere mangler, skriver El Mundo:

Det var ikke tilrettelagte områder for å isolere smittede beboere.

Enkelte områder var ikke desinfisert.

At de gamle beveget seg fritt mellom etasjene, gjorde at viruset fikk spre seg mellom dem.

Etter at lokale helsemyndigheter grep inn, da 13 beboere allerede var døde, ble de 127 gjenværende beboerne testet. 102 av dem testet positivt.

Ved utgangen av september passerte coronadødsfallene ved sykehjem i Spania 20.000 personer, viser en kartlegging gjort av RTVE. Tallet inkluderer både dem som har testet positivt, og de som har hatt coronasymptomer.

Den spanske påtalemyndigheten har åpnet etterforskning mot 227 sykehjem så lang under pandemien. I tillegg har de 178 sivile saker relatert til sykehjem, viser deres siste oppdatering.

Mange er i og rundt Madrid – men hardt rammede institusjoner finnes i hele landet. Flere sykehjem som tilhører Domus Vi-kjeden har vært rammet.

Juana var ei sjenerøs dame, ifølge datteren. De har ikke sett hverandre på fem dager når hun dør.

– Hun var alene. Vi vet ikke hva som skjedde der inne. Det er total stillhet, sier datteren Dolores Rama Parras.

Moren flytter til Domus Vi i august 2018 på grunn av en kneoperasjon.

– I løpet av denne korte perioden har vi opplevd at ledelsen og legene på senteret har forsømt arbeidet sitt. Det har vært dårlig oppførsel og gal behandling, sier Dolores.

På bildet sitter Carmen på sitt yndlingssted: Aiguadoc i Denia. Hun var glad i å lage mat. Paellaen hennes var fantastisk, forteller Carmens niese.

Carmen var enke og hadde ikke barn, men niesen hennes Maria José Olcina har delt dette bildet med VG.

– Vi var så lei oss da hun døde. Vi fikk ikke beskjed i forkant, og hun var alene i kaoset som oppsto, sier Maria.

Hun forteller at tanten testet negativt, men at legen fortalte familien at symptomene Carmen hadde, tydet på at det var corona hun døde av. Lokale helsemyndigheter har i løpet av pandemien undersøkt det de mener er falske negative tester ved Domus Vi.

– Det som bekymrer oss, er situasjonen på sykehjemmet. Vi tror ikke de gamles behov har blitt ivaretatt, sier Maria.

José Luis elsket fotball og var en ihuga supporter av det lokale fotballaget hele livet, forteller datteren Silvia. – For tre år siden ble vi tvunget til å finne en bolig til ham på Domus for å gi ham bedre livskvalitet. Men utfallet ble forferdelig, forteller datteren Silvia.

Germán jobbet som kirkeassistent frem til han flyttet inn på sykehjemmet i Alcoy. Men han trivdes aller best best rundt dekket bord sammen med familie og gode venner.

– Denne sorgen er annerledes enn det jeg har opplevd før på grunn av omstendighetene, sier niesen hans, Ofelia Gascó.

Familien hadde ikke sett ham på fem dager da han døde. De hadde ikke fått informasjon om tilstanden hans, ifølge henne.

– Først da han ble hentet av begravelsesbyrået fikk vi se ham. Det er fortsatt et åpent sår, sier hun – et halvt år etterpå.

Manuel etterlater seg fire barn og fem barnebarn. – Han var så smart og fiks, sier datteren hans Isabel. Hun synes det er viktig at tragedien som har rammet spanske sykehjem får ansikt.

Consuelo var gift, fikk tre barn og etter hvert tre barnebarn. Hun startet sin egen klesbutikk - som i tillegg til familien ble hennes store lidenskap gjennom livet.

– Mamma henga seg til familien og beskyttet den som ingen andre, forteller Chelo Vidal.

Butikken drev hun frem til hun ble pensjonist, 60 år gammel.

Consuelo fikk Parkinson og flyttet til Domus Vi sammen med mannen sin, som hadde Alzheimers. 14. april døde hun – åtte måneder etter sin ektemann.

Som den nest eldste av åtte søsken, måtte María ta vare på småsøsken, gjøre husarbeid og jobbe. Søsknene hennes betraktete henne som sin egen mor. María etterlater seg to døtre og tre barnebarn.

Emma var morsom og full av karakter, forteller sønnen Antonio. Nå har han gjort det til sin oppgave å forene de pårørende og kreve svar på vegne av moren og de over 70 andre beboerne som mistet livet.

– Vi håper at ansatte en dag vil fortelle hva som skjedde der inne, sier Antonio.

Sist lørdag stilte de mannsterke opp utenfor sykehjemmet med bannere, tomme rullestoler og munnbind.

– Vi vil ha svar på hva som skjedde. Vi gjør dette for dem som døde og deres rettferdighet. 73 beboere kan ikke dø på denne måten.

VG har ikke lykkes i å få kontakt med Domus Vis ledelse, hverken lokalt eller sentralt. I et brev sendt de pårørende i september, kunngjøres det at direktøren for Domus Vi i Alcoy midlertidig er ute av jobben, og at en stedfortreder er på plass.

I en uttalelse fra april signert to direktører fra Domus Vi-regionen for Murcia og Valencia, som Alcoy er omfattet av, hevder de at alle i kjeden har gjort sitt beste for å gi den hjelpen de kan til beboerne på deres sykehjem, og ber om at det ikke tas for gitt at det alltid er gjort noe galt. Uttalelsen er gjengitt i sin helhet i Informacion.

«Det stilles spørsmål ved våre avgjørelser som ikke stilles i noen annen sektor, alltid med en mistanke om at håndteringen er gal.

Selv når vi ser at vi har gjort alt vi kan når noen har mistet livet hos oss, reises det spørsmål om hvorvidt det burde etterforskes. Beboerne hos oss har nøyaktig de samme rettighetene til offentlig helsehjelp som folk som bor i sine egne hjem» skriver direktørene, som ikke nevnes med navn.

Heller ikke Alcoys helsebyråd eller borgermester har besvart VGs henvendelser.

Publisert: 04.10.20 kl. 13:22