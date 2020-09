Mor mistenkt for å ha drept fem barn i Tyskland

En kvinne i Solingen i Tyskland er mistenkt for å ha drept fem av barna sine.

– Ja, jeg kan bekrefte at fem barn er funnet døde. De er funnet i en leilighet i en boligblokk i Hasselstraße i Solingen. Moren mistenkt for å ha drept dem basert på det vi vet nå, sier Jan Battenberg, talsmann for politiet i Wuppertal til VG.

Det er snakk om tre jenter på henholdsvis 1, 2 og 3 år, og to gutter på 6 og 8, forteller Battenberg. Familiens eldste bror på 11 lever og er hos et familiemedlem.

Torsdag ettermiddag dro den 27 år gamle moren fra Solingen til Düsseldorf, der hun kastet seg foran et tog. Hun overlevde, og blir nå behandlet på et sykehus under politiets overvåkning, sier pressetalsmannen.

Politiet vet foreløpig ingenting om motivet for handlingen, men 40 politifolk etterforsker nå leiligheten der barna ble funnet.

Bilder fra stedet viser ambulanser som står på rekke og rad utenfor en blokk med et stort antall leiligheter.

Solingen ligger øst for Düsseldorf.

– Familiedramaet i Solingen fyller meg med stor sorg. Mine tanker og bønner er med de fem små barna som ble revet bort så fryktelig tidlig, sier Nordrhein-Westfalen innenriksminister Herbert Reul ifølge Bild.

