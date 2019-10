IS-lederens død ga Trump en viktig seier

USAs hardt pressede president Donald Trump oppnådde en viktig utenrikspolitisk seier da IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi endte sine dager i Syria.

NTB-AP

Nå nettopp







IS-lederen ble sporet opp samtidig som Trump befinner seg i en utfordrende situasjon på hjemmebane.

Etter at Demokratene i Kongressen startet riksrettsgransking av presidenten, har han også falt på meningsmålingene.

Og både Demokratene og Trumps egne partifeller har vært svært kritiske til beslutningen om å trekke amerikanske soldater ut av Nord-Syria.

– Al-Baghdadi-raidet er en livbøye for Trump i og med at han faller på meningsmålingene, og folk mener han har gjort betydelige utenrikspolitiske feil i Midtøsten, sier historiker Douglas Brinkley ved Rice University i Texas.

DREPT: IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi på et bilde lagt ut på internett i april i år. Foto: Al-Furqan media / AP

Gunstig tidspunkt

Tidspunktet for al-Baghdadis død er etter alt å dømme gunstig for Trump, som nå kan flytte fokus mot noe positivt. Brinkley peker på at Trump oppnår en utenrikspolitisk seier akkurat idet han var i ferd med å miste støtte.

Analytikere minner om at kampen mot IS slett ikke er over selv om al-Baghdadi er død. Organisasjonen utgjør fortsatt en trussel i flere land, og den lever videre som en terror- og geriljagruppe i Syria.

Richard Haass i tankesmia Council of Foreign Relations understreker likevel at al-Baghdadis død er bra for USA og for Trump.

– Det sender et budskap om at ingen av USAs fiender er trygge, sier han.

Tilbaketrekking

Haass mener al-Baghdadi-operasjonen gir Trump muligheten til å argumentere for at USA fortsatt kan lykkes i Syria – også etter hendelsene som har utspilt seg i landet etter Trumps tilbaketrekking fra de kurdiske områdene i Nord-Syria.

Trump fikk massiv kritikk for å ha sviktet kurderne etter tilbaketrekkingen som ga Tyrkia mulighet til å angripe den kurdisk-dominerte militsgruppa SDF.

Militsgruppa har spilt en avgjørende rolle i kampen mot IS, som for noen år tilbake kontrollerte store deler av Syria og Irak.

Også tre av al-Baghdadis barn ble drept da amerikanske spesialstyrker gikk til aksjon natt til søndag, ifølge Trump. IS-lederen skal ha tatt barna med seg i døden da han utløste en bombevest.

– Han døde som en hund. Han døde som en feiging, sa Trump under en pressekonferanse i Det hvite hus.

Her hevdet Trump også at al-Baghdadi var en viktigere fiende enn al-Qaida-leder Osama bin Laden, som ble drept av amerikanske spesialstyrker mens Barack Obama var president.

Selv om IS-lederens død er en viktig seier for Trump er han ikke spesielt populær i Washington, D.C., der det store flertallet stemmer på Demokratene:

Publisert: 28.10.19 kl. 12:53







