MILITÆRHILSEN: Erdogan hilste på militært vis i parlamentet. Den samme hilsenen som fotballspillere fra Tyrkia har fått refs for å bruke på fotballbanen. Foto: Burhan Ozbilici / AP

Erdogan om Syria: Alle andre vil bare ha oljen

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier alle andre land forsøker å sikre seg Syrias olje, mens tyrkerne bryr seg om menneskene. Samtidig truer han YPG-militsen med å utvide den såkalte «sikre sonen».

Erdogan har oppsummert «Operasjon fredskilde» som Tyrkia har gjennomført for å fordrive den kurdiske, terrorstemplede YPG-militsen fra grenseregionen mellom Syria og Tyrkia.

– Russland har varslet oss at 34.000 YPG-terrorister har trukket seg tilbake til 30 kilometer fra grensen med 3.600 tyngre våpen. Men vår egne funn viser at implementeringen av avtalen ikke er fullstendig. Vi skal fullføre vårt arbeid, sier presidenten under et møte med sin egen partigruppe i parlamentet i Ankara, melder den tyrkiske avisen Hürriyet.

– Vil vil slå tilbake mot ethvert angrep fra utsiden av den sikre sonen og vi utvider området for en sikker sone dersom vi mener det er nødvendig, truer Erdogan.

HYLLET: Erdogans eget parti AKP tok ham imot med stående applaus under et møte i parlamentet onsdag. Foto: ADEM ALTAN / AFP

Utvidet «sikker sone»

Tyrkias krav i avtalene som ble inngått med USA og med Russland, er at de to stormaktene skal sørge for at YPG-militsen trekker seg minst 30 kilometer sørover fra grensen mot Tyrkia.

Men Tyrkia har hele tiden hatt en mer omfattende plan for en «utvidet sikker sone». Og det er den Erdogan nå holder frem som et ris bak speilet.

– Vi følger nå Plan A, men vi kan gjennomføre Plan B eller Plan C dersom våre krav ikke blir møtt, sier Erdogan, som hyllet de tyrkiske soldatene ved å hilse i parlamentet med militært vis – på samme måte som tyrkiske fotballspillere er blitt kritisert for å ha gjort.

Tyrkia og Russland skal denne uken begynne med felles patruljer i grenseområdene nord i Syria, ifølge Erdogan.

– Vi vil begynne å samarbeide på bakken på fredag. Nærmere bestemt vil vi begynne med felles patruljer. Etter det vil vi se hvilke skritt vi skal ta i felt, sier den tyrkiske presidenten.

Erdogan har samtidig beskyldt alle andre land som engasjerer seg i krigføringen i Syria for å være drevet av et ønske om å kontrollere landets oljeressurser. Tyrkia er det eneste landet som prioriterer mennesker, ikke olje og makt, i Syria-konflikten, hevder Erdogan.

– En primitiv forståelse som tilsier at en dråpe olje er mer verdifull enn en dråpe blod, er åpenbart blitt styrende, refser den tyrkiske presidenten.

Muligens kom Erdogan med et stikk til USA-president Donald Trump, som i sin første melding på Twitter da han omtalte den amerikanske tilbaketrekkingen fra Syria, triumferende skrev i versaler: «WE SECURED THE OIL».

Mustafa Bali, talsmann for SDF, den syriske militsen som kurderne dominerer, skriver på Twitter at de tyrkiske angrepene ikke har stoppet opp, til tross for avtalene om våpenhvile:

PS: Tyrkia reagerer kraftig på en resolusjon der Representantenes hus i USA offisielt anerkjenner at armenerne ble utsatt for folkemord under første verdenskrig.

– Denne avgjørelsen har absolutt ingen verdi for oss. Vi anerkjenner den ikke. Et land hvis historie er flekket med folkemord, slaveri og utnyttelse har ingen rett til å si noe som helst om Tyrkia eller å lekse opp for Tyrkia, sa Erdogan om dette.

Deler av Erdogans tale i parlamentet kan du se på Twitter, den er lagt ut på presidentens egen konto:

