Sprengkulde rammet USA: - Kaldeste vi har opplevd på denne tiden av året

Arktiske vinder har ført til rekordlave temperaturer flere steder i USA. 1000 flyginger er blitt kansellert og flere skoler stengt.

Den nasjonale værmelderen National Weather Service (NSW) advarte om at sprengkulden ville spre seg mot østkysten, og varslet om at det i to tredjedeler av østlige USA ville føles som «midt på vinteren» – med temperaturer som er vanlige for januar, ikke november.

Den arktiske kuldebølgen som startet i Siberia, går under navnet «Siberian Express», og har brakt med seg snøstormer og is, skriver BBC.

NWS i delstaten Kansas har tvitret om iskalde temperaturer i Kirksville minus 2 Fahrenheit som tilsvarer minus 18,9 grader celsius, St Joseph minus 6 Fahrenheit som tilsvarer minus 21,1 grader celsius og Kansas City 8 Fahrenheit som tilsvarer minus 13 grader celsius.

Daglig har kulderekorder blitt slått både i Kansas og Illinois. I Buffalo, New York falt det mer snø enn det har gjort på 77 år på denne tiden, skriver CBS.

Kaldeste temperatur hittil ble målt til minus 31 grader celsius i Montana, mandag.

Natt til torsdag slipper imidlertid sprengkulden taket, og i Kansas har de – etter 60 kalde timer – onsdag beveget seg mot temperaturer over frysepunktet, skriver værtjenesten på Twitter.

CHICAGO: En kvinne går langs Lake Michigan i kald vind i Chicago mandag. Foto: Charles Rex Arbogast / AP

Snø i Texas

Det er ikke bare delstaten Kansas som har fått kjenne på kuldegradene.

Byen Brownsville, som ligger i den sørlige delstaten Texas på grensen mot Mexico, fikk et sjeldent syn tirsdag, nemlig snø.

Meteorolog i NWS, Kevin Birk, sier til nyhetsbyrået Ap News, at kuldebølgen de nå opplever er typisk for midten av januar – ikke midten av november.

– Det er så å si det kaldeste været vi har opplevd på denne tiden av året, sier Birk.

Selv om denne kuldebølgen er sjelden kost for sørøstlige deler av USA, så er det ikke første gang de opplever fenomenet. I 1982 var første gang en «Siberian Express» ga rekordkalde temperaturer i store deler av landet.

Fem omkommet

Ekstremværet har rammet flere områder, og ifølge CBS har fem personer omkommet på isete veier de siste dagene.

På mandag døde åtte en år gammel jente i Kansas etter at en lastebil mistet kontroll på den isete motorveien, ifølge myndighetene.

Samme dag døde også tre personer etter en bilulykke i Michigan, mens en 21 år gammel kvinne døde i en krasj på en motorvei i Ohio tirsdag, skriver Fox8.

Flere skoler er blitt holdt stengt, eller utsatt undervisningen på grunn av værforholdene. Mer enn 1400 fly var kansellert inn eller ut av Chicagos to største flyplasser, O’Hare og Midway, på mandag, ifølge Flightaware.

