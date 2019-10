FIKK VILJEN SIN: Storbritannias statsminister Boris Johnson. Foto: UK PARLIAMENT/ JESSICA TAYLOR / REUTERS

Underhuset sier ja til Boris Johnsons forslag om nyvalg

Det tok ham fire forsøk, men til slutt lyktes Boris Johnson med å samle nok støtte i Underhuset til forslaget om britisk nyvalg 12. desember.

Boris Johnsons ønske om nyvalg har blitt nedstemt i Underhuset flere ganger, senest i går, ettersom han ikke har klart å samle to tredjedels flertall, som tilsvarer 434 stemmer.

Det fjerde forsøket på å få støtte kom som et separat valgforslag. Et slikt forslag kan vedtas med alminnelig flertall – det vil si 320 stemmer.

Det lå tidlig an til at forslaget kunne bli godkjent i Underhuset, da det allerede i kveldens første votering fikk et tydelig flertall.

Ved 21.20-tiden kom nyheten om forslaget vant frem med 438 stemmer mot 20 stemmer, og at det dermed blir nyvalg i Storbritannia.

Holdes 12. desember

Johnson ønsker et nyvalg fordi han håper på flertall, og dermed lettere kan få gjennom skilsmisseavtalen med EU.

Regjeringen har ønsket at valget skal finne sted 12. desember, mens opposisjonen ville ha 9. desember som valgdato.

Under tirsdagens avstemning var det regjeringens ønske som vant frem, med 315 stemmer mot 295.

Forslaget om nyvalg må gjennom Overhuset og få dronningens samtykke før det trer i kraft.

Ny brexit-utsettelse

Ved tidligere anledninger har opposisjonspartiene avvist å holde valg, da de først ville sikre at landet ikke krasjet ut av EU uten en avtale 31. oktober.

Situasjonen endret seg da EU i går godtok å utsette brexit til 31. januar neste år, noe statsministeren motvillig måtte aksepterte.

Selv om EU har formalisert sitt ja til en utsettelse, påpeker EU-president Donald Tusk at dette kan bli siste gang. I en Twitter-melding tirsdag kveld ber han britene bruke tiden godt.

