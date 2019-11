GRÅT: Tondalao Hall greide ikke å holde tårene tilbake da hun ble løslatt etter 15 år i fengsel fredag. Foto: Sue Ogrocki / AP

Sonet 15 år for barnefarens mishandling: Nå er hun fri

En kvinne som overlevde vold i hjemmet er sluppet fri fra fengsel. Tondalao Hall tilbrakte 15 år bak murene for å ikke ha fortalt myndighetene at kjæresten hennes også mishandlet barna.

Hall var 19 år da hun ble pågrepet. Fredag klokken 11 slapp hun endelig ut, nå 35 år gammel og utdannet kosmetolog, skriver New York Times.

Oklahoma-kvinnen ble arrestert etter at kjæresten, Robert Braxton Jr, mishandlet parets to barn og påførte minst ett av dem flere brukne bein.

Selv hadde Hall aldri lagt en hånd på barna, ifølge Megan Lambert, en advokat fra American Civil Liberties Union (ACLU) som representerer kvinnen.

– Jeg føler meg velsignet og ydmyk, sa en gråtkvalt Hall til journalistene som traff henne utenfor fengselet.

Like før hadde hun gitt en tårevåt klem til sine barn, søsken og mange venner som hadde møtt opp.

Hall sier hun ikke har planer om noe annet enn å tilbringe tiden fremover med barna. Den yngste var mindre enn 18 måneder gammel da moren ble fengslet.

Kjæresten slapp fengsel

Det var i 2004 at Hall og Braxton ble arrestert for barnemishandling etter at Hall tok med sine to yngste barn til sykehuset. Hennes tre måneder gamle datter hadde brukne ribbein og et brukket lårbein, skriver CNN.

I 2006, etter at han hadde tilbrakt to år i varetekt, erkjente Braxton straffskyld for to tilfeller av mishandling. Han ble dømt, men gitt en betinget dom og prøveløslatt like etter.

OMFAVNELSE: Tondalao Hall får en varm klem av broren, for første gang på 15 år som fri kvinne. Foto: Sue Ogrocki / AP

Hall fikk en mye strengere straff.

Hun erkjente straffskyld for å ha tillatt barnemishandling og ble dømt til 30 års fengsel, viser rettsdokumentene. Ifølge myndighetene hadde hun mislykkes i å fortelle politiet om kjærestens mishandling.

– Mens Tony (Tondalao Hall, journ.anm.) har tilbrakt de siste 15 årene i fengsel, har den faktiske mishandleren aldri satt fot i et fengsel, sier Lambert.

I 2018 ble Hall nektet straffreduksjon. I oktober besluttet imidlertid Oklahoma Pardon and Parole Board for å korte ned Halls straff. Guvernør Kevin Stitt godkjente dette torsdag denne uken.

– Først og fremst vil jeg takke gud for å ha holdt meg trygg og ved mitt fulle sinn i løpet av denne perioden av livet mitt, sa Hall i en uttalelse som ble sendt ut dagen før løslatelsen hennes.

BAK MURENE: Tondalao Hall satt 15 år i fengsel fordi hun ikke sa fra til myndighetene at kjæresten hennes hadde mishandlet barna. Foto: Sue Ogrocki / AP

Halls sønn, Robert, som kun var 18 måneder gammel da moren ble sendt i fengsel, sier løslatelsen kom som en positiv overraskelse for familien.

– Jeg føler meg fantastisk. Jeg takker herren for denne dagen, sier han til CNN-kanalen KFOR.

Barna er nå 18, 17 og 15 år. Braxton er far til de to yngste.

Masse støttespillere

I en uttalelse forrige måned kalte ACLU Oklahoma Halls fengselsstraff for «overdreven», samtidig som de slo fast at den såkalte «failure-to-protect»-loven ofte brukes mot kvinner som mishandles i hjemmet.

– Tonys sak er grusom, men ikke unik. Det er fortsatt tusenvis av kvinner som fengsles fordi de ikke greier å stanse partnerens kriminalitet, sier Lambert.

Ifølge Lambert er ACLU klar over minst 14 lignende saker der kvinner som ikke har meldt fra om mishandling, har fått strengere straffer enn kjærestene som utførte volden.

Washington Post skriver at Oklahoma har USAs høyeste fengslingstall, spesielt for kvinner, som fengsles dobbelt så ofte som landsgjennomsnittet i denne delstaten.

– Dette er et omfattende problem i Oklahoma, sier advokaten.

