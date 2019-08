KRITISERES: USA avviser at de har sabotert for Iran etter flere mislykkede oppskytninger fra deres romfartssenter. Iran hevder de ikke bruker oppskytningene til militære formål, noe amerikanerne er uenige i. Foto: Foto: Carolyn Kaster, AP

Trump beskyldes for å ha delt spionbilde fra Iran i Twitter-melding

USAs president Donald Trump får kritikk etter at han offentliggjorde et bilde som det hevdes kan være tatt av en amerikansk spionsatellitt over Iran.

NTB-AFP

Nå nettopp







Svart-hvitt-bildet viser angivelig et romfartssenter i nordlige Iran, der en oppskyting av en rakett skal ha gått galt torsdag.

Trump skriver på Twitter at USA ikke var involvert i hendelsen, og nevner navnet på stedet der det skjedde. Bildet presidenten har lagt ved viser en ødelagt avfyringsrampe.

En anonym kilde i det amerikanske forsvarsdepartementet sier til CNBC at bildet stammer fra en etterretningsbrief presidenten fikk fredag. Eksperter uttrykker overfor TV-kanalen at bildet ikke var ment for offentligheten, og at det må ha blitt tatt med en spionsatellitt.

LES OGSÅ: Trump viser interesse for å kjøpe Grønland

En ekspert omtaler i saken delingen av bildet som «hensynsløs».

Trump forsvarte delingen overfor journalister i Det hvite hus.

– Vi hadde et bilde. Vi sendte det ut, og det har jeg fullstendig rett til å gjøre, sa Trump.

les også Trump truer Iran med «utslettelse»

Offentlige satellittbilder viser også at det har vært en eksplosjon på avfyringsrampen.

– Jeg ønsker Iran alt det beste og lykke til med å finne ut av hva som skjedde, skriver presidenten på Twitter.

Iranske myndigheter har foreløpig ikke bekreftet hendelsen. Lørdag publiserte Irans telekomminister Mohammad Javad Azarari Jahromi på Twitter en selfie med satellitten som skulle vært oppskutt. I meldingen ønsker han president Trump god morgen.

Trump avviser at USA var involvert etter at flere mislykkede oppskytninger på romfartssenteret har ført til mistanker om sabotasje.

Iran hevder selv at rakettprogrammet ikke blir brukt til militære formål, noe Washington er uenig i.

Publisert: 31.08.19 kl. 09:04







Mer om