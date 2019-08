SJEF: Cathal Austin driver et kjøpesenter i Newry og har mange kunder fra Irland. Foto: Harald Henden

Nord-Irland forbereder seg på brexit-smell: 40.000 jobber truet

NEWRY (VG) Brexit truer 40.000 jobber i Nord-Irland, særlig innen transport og jordbruk. I grensebyen Newry forbereder folk seg på å bli truffet hardt. Slik vil no deal ramme folks hverdag.

Nå nettopp







– Jeg har en full buss fra Cork stående i parkeringsplassen, sier Cathal Austin (59) og peker bak seg over skulderen.

Kjøpesenter-sjefen snakker om kundene som er kommet over grensen fra Irland til Nord-Irland for dagen for å handle.

Markedsbyen Newry har 30.000 innbyggere og en attraksjon som heter The Quays. Kjøpesenteret er for irer det Norby-kjøpesenteret på Svinesund er for nordmenn: Her er klærne, kjøttet og brusen billigere. Austin har vært sjef for senteret i 17 år. Nå kaster brexit mørke skygger over fremtiden.

– Fire av ti av våre kunder kommer fra Irland og vi er avhengige av at de fortsetter å komme. Brexit vil treffe Newry og Nord-Irland hardt, sier Austin.

Grensen på den irske øya er blitt nøkkelen i diskusjonen om brexit, og grunnen til at EU og Storbritannia ikke blir enige om en skilsmisseavtale.

Les om den seneste brexit-utviklingen her:

les også Suspenderingen av parlamentet: – Kan være et vikarierende motiv

FREM OG TILBAKE: Guinness-ølet blir laget i Dublin. Så blir det kjørt 165 kilometer nordover til Belfast, over grensen, hvor det blir tappet. Foto: Harald Henden

Regndråper pisker i ansiktet når VG besøker The Quays. Det er en perfekt dag å være innendørs og tørr, òg gjøre et enda bedre kupp enn vanlig.

– Usikkerheten rundt brexit gjør at det nordirske pundet har kollapset i forhold til euroen, forteller Austin.

For irer som krysser grensen er handelen enda mer lønnsom enn den pleier.

Derfor er det kø foran kontorene som veksler valuta, selv om kjøpesenteret i Newry både tar euro og pund.

SVAK: Nordirske pound sterling har kollapset på grunn av all usikkerheten knyttet til brexit. Foto: Harald Henden

40. 000 jobber truet

Etter brexit er Nord-Irland ikke lenger en del av EU, mens Irland i sør ér det. Hva slags kontroll det blir av mennesker, varer eller lastebiler som krysser grensen der EUs marked slutter og Storbritannias grense starter, er noe alle spør seg.

Nye tollregler eller en grensekontroll vil forandre hverdagen til industrier innen transport og landbruk, og i en no deal-situasjon kan 40.000 jobber forsvinne på kort tid, ifølge det nordirske departementet for økonomi.

De varsler at eksport fra Nord-Irland til Irland kan falle med opp til 19 prosent – særlig kjøtt og meieriprodukter er utsatt langs den 500 kilometer lange grensen.

GRENSELAND: The Quays for irer det Norby-kjøpesenteret på Svinesund er for nordmenn: Her er klærne, kjøttet og brusen billigere. Foto: Harald Henden

Krysser grensen flere ganger

Flere ganger under produksjon av melk, ost og andre meieriprodukter krysser lastebiler mellom de to landene. De er avhengig av at begge sider fortsetter å ha felles regler. Da blir ingenting forsinket og handel kan fortsette som før.

Ølprodusenten Guinness befinner seg i samme situasjon. Det berømte ølet blir laget i Dublin. Så blir det kjørt 165 kilometer nordover til Belfast, over grensen, hvor det blir tappet på flasker og bokser.

I løpet av et år krysser Guinness grensen 13. 000 ganger. I 2017 sa Guinness-sjef Dan Mobley at brexit vil koste Guinness «flere titalls millioner pund».

Landets næringslivsdirektør omtaler brexit som «den største trusselen mot økonomien siden The Troubles», som var en 30 år lang, voldelig konflikt i Nord-Irland.

3.500 mennesker ble drept under The Troubles, og på grunn av brexit snakker folk igjen om den tiden. VG har truffet dem – en av dem er Mark O. Cunningham:

les også Grensen til besvær: EU og Storbritannia blir ikke enige om grensen Mark krysser hver dag

FAKTA: KONFLIKTEN I NORD-IRLAND * Over 3.500 mennesker ble drept i konflikten som kalles «The Troubles», og pågikk fra 1968–1998. * Konflikten var mellom de i hovedsak katolske nasjonalistene som ønsket at Nord-Irland skulle bli del av et forent Irland, og protestantiske unionister som ville beholde tilhørigheten til Storbritannia. * Langfredagsavtalen, inngått i 1998, legger grunnlaget for fredsprosessen og selvstyret. * Brexit-avstemningen har ført til bekymring for at uroen i regionen nok en gang kan blusse opp igjen, fordi det da vil bli en grense mellom Nord-Irland og Irland, siden Irland er EU-medlem. * I Nord-Irland stemte 56 % for å bli i EU. Landet har 1,8 millioner innbyggere. (Kilde: NTB)

På kjøpesenteret spør VG Cathal Austin hvordan han forbereder seg på no deal-brexit.

Det er med ett mer sannsynlig etter at statsminister Boris Johnson denne uken fikk ja fra Dronning Elizabeth til å suspendere Parlamentet frem til midten av oktober.

– Det er vanskelig å forberede seg når ingen vet hva avtalen blir, men en ting jeg tenker på er hverdagshandelen. Hvis matkjeden Sainsbury på vår side selger frukt eller kjøtt som folk ikke kan ta med seg til Irland – vi har et problem om vi ikke er i samme indre marked som EU, sier Austin.

– Boris Johnson har sagt at veien etter brexit blir humpete, men at det ordner seg?

– De som tror på Boris Johnson lider av vrangforestillinger. Økonomene mener 40. 000 jobber blir borte, og det har vi ikke råd til.

VG spør ham også om «project fear». De to frontene i brexit anklager hverandre for å piske opp stemningen. «Du sprer frykt! Nei DU gjør det»

– Jeg er ingen økonom, og nei jeg syns ikke jeg har akseptert et skremmebilde. Tallene jeg snakker om kommer fra dem som vet hva de snakker om. Det er konsekvensene av å forlate EUs indre marked, sier Austin.

Publisert: 30.08.19 kl. 19:52







Mer om