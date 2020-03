Tornado krevde mange liv: – Det lå trær oppå hus

En voldsom tornado drepte minst 24 mennesker i Nashville-området tirsdag morgen. Den norske countryartisten Malin Pettersen (31) søkte tilflukt på et soverom sammen med familien.

Avisen The Tennessean skriver at 24 personer har omkommet etter tornadoen, som også etterlot seg mange sårede, knuste hus og forretninger i tillegg til at titusener mistet elektrisiteten.

Det skal være flere barn blant de døde, skriver avisen. I den hardest rammede kommunen, Putnam County, er det fortsatt 77 personer som er savnet.

Vinden skal ifølge meteorologene ha vært oppe i 265 km/t.

ØDELAGT: Bilde fra innsiden av en leilighet i Cookeville, som ble totalskadet av tornadoen. Foto: Brett Carlsen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bare i Nashville skal 48 bygninger ha kollapset og 150 personer ble fraktet til sykehus, ifølge ordfører John Cooper. Det melder CNN.

Først dagen etter, da hun så alle ødeleggelsene, forsto Pettersen hvor voldsom tornadoen som raste i countrymusikkens hovedstad, hadde vært.

Alarm

– Vi våknet i natt av at det var alarm over hele byen. Det kom også «tornado warning» på telefonen og vi så at det regnet og blåste ganske mye, forteller Pettersen, som kanskje er mest kjent for å ha vunnet Spellemannprisen, i klassen country, i 2018.

SPELLEMANNSPRISEN: I 2018 vant Malin Pettersen prisen for «Årets country». Foto: Mattis Sandblad

Pettersen, mannen og de to barna bor i et leid ett etasjes hus og siden det ikke har noen kjeller kunne de ikke følge myndighetenes råd om å søke tilflukt under bakken.

I stedet hentet de barna til foreldrenes soverom.

VOLDSOMME HERJINGER: Slik så det ut etter tornadoen raste gjennom Nashville-området. Foto: RICK MUSACCHIO / EPA

– Der ventet vi på at det skulle gå over. På et tidspunkt gikk også strømmen. Men vi var kjempeheldige som bare mistet strømmen, forteller 31-åringen.

President Donald Trump har planer om å besøke hardt rammede Tennessee fredag.

– Vi sender vår kjærlighet og nasjonens bønner til alle rammede familier og ... vi vil komme oss og gjenoppbygge, sa Trump.

Voldsomme ødeleggelser

Først da Pettersen og familien satte seg i bilen tirsdag morgen kunne de se hvor store ødeleggelsene var.

– To-tre kvartaler fra vårt hus lå det trær oppe på hus, veier var stengt og det var helt unntakstilstand, sier Pettersen.

Aller hardest gikk det ut over Cookeville-området i Putnam County, rundt 130 km øst for storbyen.

– Det er som å kjøre gjennom en krigssone, tvitret WKNR reporter Brent Remadna. – Biler er ødelagt, bygninger er ødelagt ... det knuser hjertet mitt.

Tennessee-guvernør Bill Lee (R) erklærte unntakstilstand og tok kontakt med Det hvite hus for å få føderal hjelp.

– Det er hjerteskjærende. Maria og jeg ber for hver eneste av familiene, og også for samfunnet rundt dem.

Publisert: 04.03.20 kl. 15:39

