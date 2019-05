SHERIFF: Mark Dannels (t.h.) og hans assistent Eric Encinas. Foto: Thomas Nilsson / VG

Årets sheriff i USA: – De bør skamme seg, alle sammen

SIERRA VISTA, ARIZONA (VG) Hatet mot Donald Trump er så intenst at sannheten om hva som skjer på grensen mot Mexico ikke kommer frem, mener «Årets Sheriff» i USA, Mark Dannels.

– Alle som er her, fra Sikkerhetsdepartementet, immigrasjonsetaten ICE, grensevaktene i Border Patrol, til lokale sheriffer og lokalbefolkningen, sier at det er en krise på grensen. Trump gjentar dette. Men ingen tror på det fordi de ikke liker presidenten. De bør skamme seg, alle sammen. Jeg mener virkelig det, sier Mark Dannels, sheriff i grensefylket Cochise i Arizona.

Årets sheriff i 2018 for de 16 delstatene i Western States Sheriffs Association – valgt av sine kolleger – setter av en halv dag til VG. Det bor 120.000 mennesker i Cochise fylke.

Den folkevalgte lovhåndheveren tar oss med rundt i det massive ørkenlandskapet og opp til et berømt utkikkspunkt med majestetisk utsikt rett inn i Mexico.

– Kartellene styrer alt på den andre siden, sier Dannels.

Store deler av grensen her har et 5,5 meter høyt gjerde med piggtråd, men Dannels er den første til å innrømme at dette ikke hjelper stort. Smuglere og migranter kommer seg over, hvis de vil.

Derfor har Dannels skaffet midler til å sette opp flere hundretalls kameraer selv. De straffeforfølger alle som de pågriper – selv 14-åringer – og sender dem i fengsel i minst to år.

En halv million tatt

Han er likevel for en fysisk barriere, kombinert med sin nye teknologi, for å stanse strømmen av migranter og smuglere fra Latin-Amerika.

Hittil i år er det pågrepet rundt en halv million mennesker langs hele den 3200 kilometer lange grensen.

SLUTT PÅ MUREN: Sersjant Tim Williams har installert hundrevis av kameraer i Cochise fylke. Her er det slutt på det høye grensegjerdet fordi det kommer et lite fjell. Her går smuglerne og migrantene. Foto: Thomas Nilsson / VG

Dannels sier at det «det er fornærmende» når han hører politikere og eksperter som sier at dette ikke er en humanitær krise.

– Vi har barn som utnyttes av kartellene. Vi har folk som dør i ørkenen vår. Vi har folk som blir misbrukt av kartellene før de engang kommer hit. sier Dannels.

– Det ukjente som kommer over her, burde skremme vannet av oss. 9/11 lærte oss det. Hvis ikke vi sikrer grensen, vil dette landet bli grunnleggende forandret.

Det er ikke bevist at noen av terroristene bak 9/11 kom ulovlig inn over grensen, men dette er noe høyresiden ofte bruker som et argument.

– Moderne slaveri

Dannels hevder overfor VG at nesten alle som krysser ulovlig i hans fylke, er kriminelle, altså ikke desperate familier med barn.

– Dette er den verste formen for moderne slaveri vi har hatt siden 1800-tallet.

Han hevder at mange av barna er det han kaller «resirkulerte», at de blir brukt av kartellene som smuglere, alternativt for å gjøre det enklere for de voksne i gruppen å få asyl.

PÅ JOBB: Mark Dannels inne i bilen sin i Cochise fylke. Han ble valgt til Årets Sheriff av sine kolleger i 16 delstater. Foto: Thomas Nilsson / VG

Han mener at USA ikke kan ta imot flere innvandrere, selv om de kommer fra voldsherjede Honduras, Guatemala eller El Salvador.

Han mener at flere burde tatt imot tilbudet om opphold i Mexico.

– Jeg forstår at de kommer til USA fordi de har hørt at dette er mulighetenes land. Men hvor stor byrde skal du legge til vårt land når vi har millioner av amerikanske barn som sulter? Vi har millioner av familier under fattigdomsgrensen. Vi ser barn i Cochise som ikke har råd til idrettsaktiviteter eller lunsj på skolen. Trygdesystemet vårt har ikke mer å gi. Og det kommer bare til å bli verre fordi vi må være foreldre til folk fra land hvor deres egne ledere ga blaffen. Nok er nok, sier han.

40 millioner amerikanere er avhengig av matkuponger. Dette er omtrent det samme antallet amerikanere som lever under fattigdomsgrensen, viser offisielle tall.

Dannels mener at republikanerne i Kongressen også svikter. Han forteller at ti republikanske kongressmedlemmer nylig besøkte ham, men at ingen engang kjente til den eksisterende planen for grensen.

Beleiret med selvtillit

– Vi har folk som tar beslutninger for oss som ikke engang kjenner denne grensens historie. De trodde at ørkenen og innsjøer ville virke avskrekkende på folk. Vel, kartellene elsker de områdene. De har beleiret dem, med selvtillit. Kriminelle, transatlantiske organisasjoner har jobbet i vår bakgård i 25 år og de har endret livene til alle som bor i dette i fylket, sier Dannels.

VIL BESKYTTE USA: Mark Dannels (til høyre) og hans assistent Tim Williams har mye å snakke om. Foto: Thomas Nilsson / VG

Han blir ivrig når han snakker om hvordan han har fått guvernøren, fylkesstatsadvokaten og lokale dommere til å straffeforfølge absolutt alle som sheriffens kontor pågriper på grensen.

Dannels skryter av han har «100 prosent domfellelse» i saker hvor folk er blitt tatt med narkotika.

– Hvis dere arresterer 14- og 15-åringer som du selv sier blir utnyttet av kartellene, er det da riktig å sende dem i ungdomsfengsel i to år?

– Noen sier at «dette er barn, dette er for tøft». Ja, men dette er ikke tradisjonelle barn slik som du er vant til. Vi diskriminerer ikke imot alder. Hvis vi tar en gruppe på fem med metamfetamin eller fentanyl og to av dem er 15 år gamle, straffeforfølger vi alle. Vår beskjed er at det må ha konsekvenser hvis du bryter loven. Hvis ikke, taper vi den kulturen vi har her i USA om hvordan vi skal oppføre oss, sier Dannels, før han legger til:

– Dessuten er det ingen fremtid for unge mennesker i kartellene. Hvis jeg får hendene på dem, kan jeg bidra med struktur, helse, utdanning og råd i fengslene, slik at de forhåpentligvis er på et bedre sted når de er ferdige med soningen.

VED GRENSEN: Donald Trump besøkte grensen i California tidligere i år. Foto: Jacquelyn Martin / TT NYHETSBYRÅN

Har møtt Trump

Dannels fikk i fjor det ærefulle oppdraget med å representere USAs sheriffer i et Trump-utnevnt organ i Innenriksdepartementet. Han har møtt og snakket med presidenten en rekke ganger.

– Han viser vilje til å gjøre noe med våre problemer, både gjennom handling og ord. Han vet hvordan vi lever her nede.

Senere på dagen blir vi vist rundt på grensen av Dannels assistent, Tim Williams.

Han viser oss hvor det høye grensegjerdet ender. Der går det flere stier.

– Det er en motorvei av narkotika- og menneskesmugling akkurat der hvor gjerdet tar slutt. En mur vil etter min mening ha sin hensikt, fordi da må de klatre litt. Det forsinker dem. Samtidig er det et symbol på at du har gjort noe ulovlig – du har krysset en landegrense, sier Williams.

VG I ARIZONA: VGs USA-korrespondent Robert Simsø og fotograf Thomas Nilsson. Foto: Thomas Nilsson / VG

Publisert: 25.05.19 kl. 19:11