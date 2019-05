VENTER GODE RESULTATER: Nigel Farages Brexit Party ligger høyt på meningsmålingene i valget til Europaparlamentet. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Farages brexit-parti soleklart størst: Ligger an til å gjøre brakvalg

LONDON (VG) 3500 euforiske brexitere heiet frem Nigel Farages nystartede Brexit Party, som ligger skyhøyt på meningsmålingene i valget til Europaparlamentet.

«Because you’re amazing just the way you are». Musikken til Bruno Mars dundrer over anlegget idet dørene blir åpnet for brexit-partiets siste valgmøte før Europa-parlamentsvalget.

I fem uker har Nigel Farage talt for fulle hus i små og store byer i Storbritannia. Flere tusen hadde betalt inngangsbilletten på 2,50 pund for å se og høre ham i London tirsdag kveld.

Turneen har vært en suksess for Brexit Party, bortsett fra milkshaken Nigel Farage fikk kastet på seg i Newcastle tidligere i uken. Hendelsen er samtaleemne blant dem som er kommet for å se ham på Olympia konferansesenter vest i London.

«Hvis det hadde vært andre veien hadde det blitt nasjonal oppstandelse» sier en på vei inn.

«Change politics for good» står det på et banner som henger over scenen. Stolradene er delt på midten av en rød løper hvor Farage er ventet å skride opp. På hver rygg henger en lyseblå T-skjorte med partiets hvite logo, og på setene ligger plakater med et tydelig budskap: Stem 23. mai!

Størst på målingene

Partiet som ble stiftet tidligere i år for å levere på folkeavstemningen i 2016 ligger an til å gjøre et brakvalg torsdag. På den siste målingen til analysebyrået YouGov har partiet 37 prosent oppslutning – 30 prosentpoeng foran Theresa May.

Statsministeren, som nå er åpen for en ny folkeavstemning om brexit, er også skyteskiven når Farage går på scenen etter at alle partiets kandidater har tatt plass bak ham.

JUBEL: 3500 fremmøtte jubler for Nigel Farage og brexit-partiet. Foto: Ahmed Fawad Ashraf

Fakta om EU-valget Valget til nytt EU-parlament starter torsdag 23. mai i Nederland og Storbritannia, fredag 24. mai i Irland og Tsjekkia, lørdag 25. mai i Latvia, Malta og Slovakia og søndag 26. mai i EUs øvrige 21 medlemsland.

De første valgresultatene kan ventes rundt kl. 23 søndag kveld.

Alt i alt skal det velges 751 representanter. Antallet vil bli redusert til 705 representanter hvis Storbritannia forlater EU.

Om lag 400 millioner europeere har stemmerett i valget. Vis mer vg-expand-down

– Theresa May er den mest prinsippløse statsministeren i britisk historie, sier han og fortsetter:

– Vi har ikke bare skremt de etablerte partiene, de er livredde oss! Folk i dette landet er urolige og lei. Vi i brexit-partiet er de eneste som står for håp og optimisme. (...) Til tross for project fair stemte dere brexit.

Retorikken hans fengsler tilhørerne. Publikum jubler, buer, reiser seg og løfter plakatene over hodet.

Det handler ikke lenger bare om brexit, men også demokrati. Det aller viktigste for partiet er at Storbritannia har kontroll over egne lover, grenser, styre og handel. Avtaler med Verdens handelsorganisasjon WTO gir oss maks forhandlingsrom når brexit skjer, sier Farage – det er ikke snakk om hvis.

«What do we want? Brexit! When do we want it? Now!» ropes. De fleste i salen har bikket 60 år, men mange er også langt yngre.

SUKSESS: Farage har trukket fulle hus i Storbritannia i fem uker. Brexit Party ligger høyt på meningsmålingene i valget til Europaparlamentet. Foto: Frank Augstein / AP

Svarte på kritikk fra Brown

Hvordan brexit-partiet finansierer valgkampen og møtene sine er kommet i søkelyset i britisk presse de siste dagene. Tidligere statsminister Gordon Brown har bedt det britiske valgdirektoratet granske hvor partiets penger kommer fra.

Mens andre politiske parti i Storbritannia krever personalia fra donorer tillater brexit-partiet anonyme donasjoner på under 500 pund. Derfor har Brown stilt spørsmål ved om Farages parti er godt nok beskyttet mot «skitne penger». Frykten er at utenlandske penger kan påvirke britiske valg, skriver The Guardian.

– Det ingen klarer å tro er at vi i løpet av fem uker har fått 100.000 personer til å betale 25 pund hver til brexit-partiet. Gordon Brown våger å angripe vår finansielle struktur når han sløste med penger i sin tid. Jeg skal fortelle dere en ting. Vi har fire revisorer som følger pengestrømmen – vi er ikke dumme! sier Nigel Farage.

EU-SKEPTISK: Tidligere statsminister i Tsjekkia, Václav Klaus, talte på arrangementet. Foto: Ahmed Fawad Ashraf

Tsjekkisk gjest: – EU vil ydmyke dere

Kveldens utenlandske gjest, Václav Klaus, blir introdusert med en video på storskjerm. 77-åringen var statsminister i Tsjekkia fra 1992 til 1997 og grunnla senere landets største høyreparti som er motstandere av EU.

– Dere er et produkt av at deres politikere ikke har fulgt deres ønsker, derfor må dere bli størst i valget. Mange i Europa venter på dere – ikke skuff dem, sier han.

Lignende budskap er formidlet til velgere i Europa i forkant av valget, der EU-skeptiske partier fra Frankrike, Italia, Nederland og Ungarn ligger an til å gjøre gode valg og øke oppslutningen de fikk for fem år siden.

EU-skeptiske parti kan kapre 35 prosent av setene i EU-parlamentet, ifølge European Council on Foreign Relations.

– EU tillater ingen å forlate unionen på vennlig vis – de vil ydmyke dere, sier Klaus, og får støtte fra Farage.

– Hvordan tror dere verden ser på oss akkurat nå? Theresa May bukker stadig under for the bullys in Brussel og de har ydmyket oss, og jeg har fått nok, sier han før han setter punktum for kvelden.

De 3500 tilhørerne reiser seg på ny for applaus og forsvinner etter hvert til pubene i nabolaget for å fortsette samtalen. Torsdag kan de få mer å skåle for.

