ØKT TOLL: USA økte fredag tollen på kinesiske varer til en verdi av 1,8 billioner kroner. Foto: ALEKSANDAR PLAVEVSKI / EPA

Kina svarer på Trumps tolløkning

Etter at USA mer enn doblet tollen på kinesiske varer, svarer Kina med mottiltak.

Handelskonflikten mellom Kina og USA ble trappet opp fredag da tollen på kinesiske varer til en verdi på 1,8 billioner kroner ble økt fra 10 prosent til 25 prosent.

Bakgrunnen er forhandlingen om en ny handelsavtale mellom de to landene, som det har vært uenigheter om over en lengre periode. Det er ikke første gang USA hever tollen, president Donald Trump gjorde det samme i fjor sommer.

Han kjemper nemlig for å redusere handelsunderskuddet som kommer som følge av at amerikanerne bruker mye penger på importvarer, som igjen er en følge av sterk økonomi i USA.

Siden i desember har det vært «våpenhvile» i handelskrigen, men etter manglende fremgang satte Trump igjen inn offensiven forrige helg, ved å varsle økt toll:

På grunn av den varslede tolløkningen har børsene falt i Asia, Europa og USA. Fredag er det imidlertid en oppgang, bortsett fra hos de amerikanske børsene, som gikk ned.

Fredag trådte tolløkningen i kraft, og Kina har allerede lovet «nødvendige mottiltak». I en pressemelding fra det kinesiske handelsdepartementet står det at lander beklager. Det står imidlertid ingenting om hvilke tiltak som gjøres i handelskrigen.

Sist innførte Kina toll på amerikanske varer for en verdi på 110 millioner dollar, rundt én billion norske kroner. Kina har på en annen side ikke like mange varer fra USA å legge toll på, på grunn av skjevhet i markedet.

En av årsakene til at krigen denne uken er trappet opp, er at Kina blir anklaget for å gå tilbake på viktige deler av handelsavtalen som er under arbeid.

– Den kinesiske parten har holdt sine løfter, og dette har aldri endret seg, sier talsperson for Kinas Handelsdepartement, Gao Feng, i pressemeldingen.

Opptrappingen i konflikten kan få konsekvenser også for norske borgere. Hevingen av styringsrenten kan bli utsatt, og det kan påvirke kronekursen, som igjen kan dempe kjøpekraften og gjøre det dyrere å reise utenlands.

En ny tollavtale er også på trappene mellom EU og USA. Diskusjonene er imidlertid satt på vent som følge av de pågående forhandlingene mellom Kina og USA.

– Når det gjelder handelsforbindelsene mellom Kina og USA, har jeg en følelse av at en stor del av de økonomiske problemene verden står overfor, må ses i lys av disse handelskonfliktene mellom USA og Kina, uttalte EU-president Jean-Claude Juncker til pressen tirsdag, skriver NTB.

Publisert: 10.05.19 kl. 13:55