BOMBET GJENNOM NATTEN: Luftangrepene mot Gaza fortsatte tirsdag, og det ble også skutt raketter fra den palestinske enklaven mot Israel. Dette bildet er tatt mandag kveld. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Nye luft- og rakettangrep mot Gaza og det sørlige Israel

BEIRUT (VG) Tross meldingene om våpenhvile mellom Hamas og Israel mandag kveld, ble det gjennomført nye angrep tirsdag morgen. - Vi har angrepet flere Hamas-mål i natt, sier IDF til VG.

Israelske kampfly har i morgentimene tirsdag gjennomført en rekke angrep inne på Gazastripen, opplyser en talsperson for det israelske forsvaret (SDF) til VG. Tanks og helikoptre har også deltatt i angrepet.

Angrepene tirsdag kommer etter at Israel startet omfattende bombing av Gazastripen mandag ettermiddag, etter en rakett slo ned i et hus sentralt i Israel tidligere på dagen.

– Vi har slått til mot mål som tilhører Hamas gjennom natten. Vi holder Hamas ansvarlige for alt som nå skjer på Gazastripen, sier talsmannen til VG tirsdag morgen.

– Hamas hevder å ønske våpenhvile?

– Vi kan ikke kommentere på spørsmål om våpenhvile nå. Det er beslutninger tatt av politikere og ikke oss, sier talsmannen.

Gaza-innbygger: Ingen søvn

VG snakket også tirsdag morgen med to innbyggere som bor i Gaza by.

– En ny dag starter med israelske eksplosjoner og granatangrep. Jeg har ikke sovet i hele natt, sier fotografen Moneeb Saada.

BOMBET: En kvinne sitter i ruinene av en bygning truffet i et israelsk angrep i Gaza by mandag. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Flyalarmen gikk også blant annet i den israelske byen Sderot gjennom natten. SDF sier til VG at 30 raketter skal være skutt fra Gaza og inn i israelsk luftrom. Noen ble stanset av rakettforsvaret Iron Dome, mens andre landet i åpent lende. Verken mennesker eller eiendom ble skadd, opplyser de.

VG har også vært i kontakt med Hamas tirsdag morgen, men de har foreløpig ikke svart på våre spørsmål.

Bombemålene på Gazastripen skal blant annet ha vært militære installasjoner som tilhører Hamas og gruppen Islamsk jihad. Skoler i området er ifølge Haaretz stengt.

Rakett- og luftangrepene fortsatte altså etter at Hamas mandag hevdet å ha inngått en våpenhvileavtale med Israel. Avtalen ble forhandlet fram med hjelp fra Egypt, ifølge Hamas-talsmann Fawzi Barhoum.

Kontoret til Hamas-leder Ismail Haniyeh ble angrepet mandag, men gruppens ledelse hadde gått i dekning etter at det først var skutt varselskudd.

ANGREPET: Israelske etterforskere går gjennom skadene på et hus i landsbyen Mishmeret, nord for Tel Aviv, etter et rakettangrep mandag formiddag der syv ble skadet. Foto: ABIR SULTAN / EPA

Startet med rakettangrep

Den siste eskaleringen mellom Israel og Hamas begynte da en rakett avfyrt fra Rafah sør på Gazastripen slo ned i et hus i Mishmeret, et landlig område rundt 40 kilometer nord for Tel Aviv. Hamas fastholder at raketten ikke kom fra dem, melder NTB.

– Ingen i motstandsbevegelsen, heller ikke Hamas, har noen interesse av å avfyre raketter fra Gazastripen mot fienden, het det mandag i en kunngjøring fra Hamas-bevegelsen, som har kontrollert enklaven siden valgseieren i 2006.

Dette tilbakevises av IDF. En talsmann for det israelske forsvaret sier de holder Hamas ansvarlige.

– Våre angrep er gjengjeldelse for rakettangrepet. Hamas har ansvaret for alle angrep som kommer mot Israel fra Gaza. Raketten er bygd av Hamas, og vi mener den er skutt ut av Hamas, sa en talsmannen til VG mandag.

Gjennom mandag kveld sa innbyggere på den omringede Gazastripen til VG at gatene var tomme og at folk holdt seg i skjul i sine hjem i frykt for bombene.

Skjer rett før valg

Israels statsminister Benjamin Netanyahu står midt i en valgkamp der han møter uventet sterk motstand. Han blir blant annet beskyldt for ikke å være hard nok mot Hamas på Gazastripen. Tidligere forsvarssjef Benny Gantz, som ledet to store militæroffensiver mot Gazastripen der 2.425 palestinere ble drept, regnes som Netanyahus fremste utfordrer.

