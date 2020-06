STORE PROTESTER: Demonstranter i Atlanta med skilt for drepte Rayshard Brooks fredag. Foto: ERIK S. LESSER / EPA

Mann skutt og drept av politiet i Atlanta: Politisjef går av

Politisjef Erika Shields i Atlanta i Georgia går av etter at afrikansk-amerikanske Rayshard Brooks (27) ble skutt og drept av politiet utenfor en fastfood-restaurant i byen fredag.

Nå nettopp

Det kunngjør byens borgermester Keisha Lance Bottoms under en pressekonferanse lørdag kveld.

– På grunn av sitt sterke ønske om at Atlanta skal bli en modell for meningsfull reform over hele landet, har politsjef Shields tilbudt seg å tre av som politisjef med umiddelbar virkning, slik at byen kan komme seg videre og gjenoppbygge tilliten i folket, sier borgermesteren.

Oppsigelsen kommer mindre enn 24 timer etter at 27 år gamle Rayshard Brooks ble drept utenfor fastfood-restauranten Wendy’s i byen, skriver ABC.

Flere demonstranter i byen marsjerte lørdag med skilt med Brooks navn.

GÅR AV: Atlantas politisjef Erika Shields. Foto: Bob Andres / TT NYHETSBYRÅN

Han skal ha ligget og sovet i en bil som sto i veien for kundene utenfor drive-through-restauranten, og skal ha motsatt seg arrest, skriver NTB. Brooks skal blant annet ha fått tak i en av politimennenes elektrosjokkvåpen før han ble skutt.

Politiet i byen har bedt Georgia Bureau of Investigation (GBI), delstatens kriminalpolitisentral, om å etterforske saken.

Publisert: 14.06.20 kl. 00:53

