SATT FYR PÅ: Demonstranter satte lørdag kveld fyr på fastfood-kjedel Wendy’s i Atlanta. 27 år gamle Rayshard Brooks ble fredag skutt og drept utenfor restauranten. Foto: Ben Gray / Atlanta Journal-Constitution /AP

Kraftige protester i Atlanta etter at mann ble skutt og drept av politiet

Demonstranter har natt til søndag satt fyr på fastfood-restauranten Wendy’s i Atlanta. Her ble afrikansk-amerikanske Rayshard Brooks (27) skutt og drept av politiet fredag.

– Dette er noe som skjer igjen og igjen. Vi har demonstrert for George Floyd og jeg trodde vi ville se en endring, men ingenting har skjedd, det er det samme gamle. Vi blir fortsatt ikke hørt, sier Marquavian Odom til CNN i Atlanta i delstaten Georgia lørdag.

Han var en av rundt 150 demonstranter som lørdag kveld samlet seg på parkeringsplassen utenfor fastfood-restauranten Wendy’s i byen.

Her ble 27 år gamle Rayshard Brooks fredag skutt og drept under en pågripelse, og dødsfallet har skapt sterke reaksjoner i en by der det allerede demonstreres mot politivold og rasisme etter drapet på George Floyd i Minneapolis.

Utover natten ble stemningen stadig mer anspent, og til slutt ble det satt fyr på restauranten, skriver CNN. Byens brannvesen sier til kanalen at det er så mye folk i gatene at det er vanskelig for brannvesenet å komme til for å få kontroll på flammene.

Politiet skal også ha brukt tåregass for å prøve å få kontroll på demonstrantene, og det er gjort flere pågripelser.











fullskjerm AMPER STEMNING: Politiet prøver å få kontroll på demonstrantene utenfor en fastfood-restaurant i Atlanta lørdag kveld. Her ble 27 år gamle Rayshard Brooks skutt under en pågripelse fredag.

Politisjef går av

Bare timer før demonstrantene samlet seg, kunngjorde Atlantas borgermester Keisha Lance Bottoms at byens politisjef Erika Shields har valgt å trekke seg fra stillingen sin.

– På grunn av sitt sterke ønske om at Atlanta skal bli en modell for meningsfull reform over hele landet, har politisjef Shields tilbudt seg å tre av som politisjef med umiddelbar virkning, slik at byen kan komme seg videre, sier borgermesteren.

Politisjef Shields sier i en uttalelse gjengitt av kanalen CBS at hun har full tillit til borgermesteren:

– Det er på tide at byen kommer seg videre, og at vi klarer å bygge tillit mellom politiet og samfunnet de tjener.

GÅR AV: Atlantas politisjef Erika Shields. Her under en pressekonferanse i mars i fjor. Foto: Bob Andres / Atlanta Journal-Constitution / AP

Skal ha stjålet elektrosjokkvåpen

Bakgrunnen for pågripelsen med det fatale utfallet var en melding til politiet i Atlanta fredag kveld. Den gikk ut på at Rayshard Brooks (27) lå og sov i bilen sin i drive-through-restauranten Wendy’s, slik at han var i veien for de andre kundene.

Da de kom til stedet, skal politiet ha slått fast at Brooks var beruset, og forsøkt å pågripe ham.

Ifølge Georgia Bureau of Investigation (GBI), som skal etterforske saken, skal Brooks blant annet ha fått tak i en av politimennenes elektrosjokkvåpen, som han forsøkte å flykte med. Da politiet fulgte etter til fots, snudde Brooks og rettet våpenet mot en av politibetjentene, som da trakk våpenet sitt og skjøt ham. Han døde av skadene på sykehus.

Atlantas visepolitimester Timothy Peek sier ifølge Fox5 Atlanta at bruk av elektrosjokkvåpenet ikke var nok for å få kontroll på Brooks. Han forteller at politibetjentene som var involvert var svært preget etter hendelsen.

Borgermester Lance Bottoms sier at hun har bedt om at betjenten som avfyrte de dødelige skuddene blir oppsagt umiddelbart, skriver NTB.

– Jeg tror ikke at dette var berettiget bruk av dødelig makt, sa Bottoms.

