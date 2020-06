JOBBER FOR ÅPNING: Sveriges innenriksminister Michael Damberg (S). Foto: Henrik Montgomery, NTB scanpix

Sveriges innenriksminister: – Vi vil åpne opp i hele Norden

Sveriges innenriksminister Mikael Damberg (S) sier de vil fortsette arbeidet for å åpne opp i hele Norden.

Fra mandag åpner Norge, Danmark og Finland for reiser i hele Norden, med unntak av Sverige. Smittesituasjonen i de nordiske landene er svært ulik Sveriges, som har langt flere smittede enn resten av Norden.

Norge vil kun åpne for reiser uten karantene til områder med «akseptabelt smittepress», som for øyeblikket kun gjelder Gotland i Sverige.

Sveriges innenriksminister Mikael Damberg (S) skriver i en e-post til VG at de nordiske landene har en lang tradisjon for å finne felles løsninger.

– Vi jobber hardt for en nordisk løsning for grensespørsmål og reiser. Vi vil se en åpen region, og det fortsetter vi å jobbe før.

Fortsetter å jobbe for åpning

Damberg opplyser at Sverige fortsetter å ha en nær dialog med sine nordiske kolleger om hvordan man skritt for skritt kan lette ytterligere i restriksjonene.

– Senest i dag hadde jeg et digitalt møte med mine nordiske kolleger der dette ble diskutert, opplyser han.

STOCKHOLM: Sverige er blitt kalt «annerledeslandet» for valget av coronastrategi. Nå ønsker ikke de andre nordiske landene å åpne for reiser til Sverige uten karantene. Foto: JONATHAN NACKSTRAND, AFP

– Dagens beskjed fra Norge innebærer ingen større forandrer for Sverige sammenlignet med hvordan det ser ut i dag. Det er positivt at man løpende vurderer dette fremover, skriver han og fortsetter:

– Vi vil åpne i hele Norden og fortsetter å jobbe for det.

Økt testkapasitet

Damberg påpeker at Finland har åpnet for Sverige i større grad for visse grupper. Svenskene kan reise til Finland på jobbreise, dersom man eier fast eiendom eller om man vil besøke partneren sin.

– I Sverige er vi nå i en periode med kraftig økt testkapasitet og smittesporing, vår strategi er å teste og smittespore så mange som mulig med symptomer. Dette innebærer at vi kommer til å se en økning i antall smittede med milde symptomer, men det innebærer ikke økt smittespredning, understreker han.

Damberg trekker frem at Norden til sammen utgjør verdens 11. største økonomi, og er en av verdens mest sammenvevde regioner.

– Våre medborgere lever og beveger seg over grensene, både sosialt og yrkesmessig, skriver han og fortsetter:

– Sverige har ikke stengt våre grenser i Norden. Man skal huske på at det er av betydning for turistnæringen og for vår økonomi når andre i Norden besøker Sverige. Men alle i Sverige, også besøkende, skal følge råd og regler knyttet til covid-19, understreker landets innenriksminister Mikael Damberg.

