VISBY: Gotland og regionhovedstaden Visby blir vanligvis fylt med turister om sommeren. Foto: Karin Beate Nøsterud

Smittevernlegen på Gotland: – Vanskelig å skjønne

Skåne har færre smittede i forhold til folketall enn Gotland. Likevel er Gotland eneste sted i Sverige regjeringen vil la nordmenn reise til. Det forundrer smittevernlege Maria Amér.

– Det var interessant, sier smittevernlege på Gotland Maria Amér om at Norge har åpnet for at nordmenn kan reise til den svenske øyen.

På en pressekonferanse fredag sa statsminister Erna Solberg at regjeringen åpner for at nordmenn kan besøke alle de nordiske landene. Men reisende til Sverige har få valgmuligheter. Kun reiser til Gotland er foreløpig lov.

– Smittesituasjonen i Sverige er dessverre slik at det kun er Gotland man kan reise til. Jeg er klar over at dette for noen er en stor skuffelse, at ikke hele Sverige åpnes, sa statsminister Erna Solberg på pressekonferansen.

Rammer forskjellig

Coronaviruset har smittet en mindre del av befolkningen på Gotland enn i mange andre svenske regioner. Likevel synes Amér at det norske reiserådet er merkelig.

SMITTEVERNLEGE: Folk må følge myndighetenes smittevernråd også når de er på ferie, sier Maria Amér. Foto: MAGNE HOVLAND

– Det vi vet er at coronaviruset har rammet ulike regioner forskjellig. Stockholm er hardt belastet. Noen regioner, som Gotland og Skåne, er mindre hardt rammet. Skåne har færre smittede fordelt på befolkningen enn Gotland. Det er vanskelig å skjønne hvordan de kom frem til den beslutningen, sier Amér.

– Vil det innebære noen risiko for at norske turister tar med seg smitten til Gotland?

– Vi får se hvilket gjennomslag det får. Det viktigste er at gjestene følger myndighetenes råd og restriksjoner også mens de er på ferie. At de er friske når de reiser, har god håndhygiene også videre.

Stockholmsturister

Gotland er vanligvis reisemål for mange stockholmere om sommeren. På sosiale medier har vitsene haglet om Norges åpning for gotlandsferier, og hvordan turister fra Stockholm vil ta med seg smitten til øyen i Østersjøen.

FERIEØY: Smittevernlege på Gotland Maria Amér tror at det vil være strender nok til alle turistene. Foto: Karin Beate Nøsterud

Amér stiller seg avventende til effekten turister fra hovedstaden vil ha på spredningen av viruset.

– Det får vi se. Det er et stort spørsmål hva turistsesongen vil bringe. Vi har flust med strender, og det er ikke vanskelig å finne et sted for seg selv, sier hun.

Smittevernlegen sier at det viktigste er at turistene tar ansvar, og følger reglene, slik at viruset lar seg håndtere.

– Dette er ikke en regional fare, men en pandemi som rammer hele verden, sier hun.

Publisert: 12.06.20 kl. 16:38 Oppdatert: 12.06.20 kl. 17:08

