DØDSTALLENE GÅR NED: Spania er blant ferielandene hvor antall nye dødsfall er nedadgående. Dette er fra San Sebastian nord i Spania. Foto: Javier Etxezarreta / EFE

I disse ferielandene har kurven flatet ut

Både Spania og Italia har sett drastiske fall i antall nye coronadødsfall. Flere av nordmenns mest populære ferieland er over den verste bølgen.

Oppdatert nå nettopp

Coronaviruset fortsetter å spre seg i verden. Torsdag denne uken ble det registrert flest smittetilfeller på en dag i verden, hvor halvparten av tilfellene ble registrert i Amerika. I slutten av mai erklærte WHO at Sør-Amerika, hvor tallene fortsetter å stige, var det nye episenteret for pandemien.

Men i flere land peker pilene nå i motsatt retning.

Både Frankrike, Italia, Spania, Sverige og USA har sett en nedadgående trend i antall nye dødsfall i det siste. Men nedgangen er langt brattere for Italia og Spania enn den er for Sverige og USA:

Trykk på grafen for hvert land for å se detaljer.

Både Italia, Frankrike og Spania hadde flest registrerte døde i starten av april. USA og Sverige hadde de verste dagene når det kommer til antall dødsfall mot slutten av april.

Totalt har USA flest dødsfall i verden, med 118.809 døde, ifølge VGs talloversikt fredag kveld.

Se oversikt over de verste periodene så langt til alle land nederst i saken.

Smittetallene har økt i Sverige

Når det kommer til registrerte smittetilfeller, har disse også gått stabilt nedover i Spania, Frankrike og Italia den siste måneden.

I USA er det fremdeles smitteutbrudd i flere stater. Både California og Florida hadde henholdsvis onsdag og torsdag denne uken rekordhøyt antall smittetilfeller på en dag siden pandemien brøt ut i landet.

I Sverige har kurven for antall smittede gått noe oppover den siste måneden. Torsdag 18. juni vart det registrert 1481 smittetilfeller i landet.

Tallene i denne saken er hentet ut fra VGs tallspesial fredag kveld. Og merk: Hvor mye smitte som oppdages – og hvor – er naturligvis avhengig av hvor mye og hvordan det testes.

Flere land åpner grensene

Flere land i Europa har nå gradvis begynt å åpne grensene igjen. I løpet av juni vil blant annet Spania, Italia, Frankrike og Tyskland åpne for innreise fra Schengen-land.

Nordmenn trenger ikke lenger å gå i karantene etter å ha vært i Danmark, Finland, Island og regionen Gotland i Sverige.

Med unntak av disse landene og regionene, fraråder UD alle reiser som ikke er strengt nødvendige.

Det betyr at nordmenn fremdeles være ti dager i karantene etter at man har kommet tilbake til Norge dersom man reiser på sommerferie andre steder enn de som er nevnt over. Regjeringen vil vurdere hvilke land man skal åpne for ut ifra hvordan smittesituasjonen utvikler seg.

Les mer her: Slik åpner Europa: Dette er reisereglene

Dødstallene går ned flere steder i Europa

Andre populære ferieland, som Danmark, Tyskland og Tyrkia, har også en sterkt nedadgående trend i antall nye dødsfall, og ser ut til å være over den verste bølgen av coronapandemien:

I Danmark har så langt 600 personer dødd av coronaviruset. Totalt har det blitt registrert 12.319 smittetilfeller. Tidligere denne uken vart det meldt om et nytt smitteutbrudd i kommunen Hjørring, med 34 nye smittetilfeller på en uke.

Ansatte ved to skoler og alle sykepleiere i kommunen nord i Danmark måtte derfor testes for coronavirus, og alle innbyggere skal testes ved antydning til symptomer. Smitteutbruddet kom uken før grensene mellom Danmark og Norge åpnet for feriereiser.

FERIEPARADIS: Løkken strand, et populært feriested for nordmenn, ligger i Hjørring kommune som hadde flest registrerte smittetilfeller i Danmark i forrige uke. Samtidig går dødstallene i landet ned. Foto: Gisle Oddstad

Fredag 19. juni vart det registrert 47 nye smittetilfeller i hele Danmark. Den siste uken har det blitt registrert syv dødsfall i landet.

I Tyskland var det størst smittespredning i starten av april, og kurven har siden den gang gått nedover. Landet har per nå 9.026 coronarelaterte dødsfall. I Tyrkia har smittetallene gått litt opp i løpet av juni. Totalt har 190.179 personer fått påvist smitte i Tyskland, og 184.031 har blitt smittet i Tyrkia.

Svingninger i Bulgaria, Kypros og Albania

Men ikke for alle land er trendene like tydelige. Hellas og Kroatia har hatt en tydelig nedadgående trend, mens flere andre nærliggende ferieland har hatt flere små bølger med dødsfall:

Derfor bruker vi et glidende snitt Det kan forekomme variasjon i rapporteringen fra de ulike kildene: Noen ganger kan f.eks. dødsfall knyttes til rapporteringsdato og ikke den dagen det faktisk skjedde. Siden rapporteringen kan variere mye fra dag til dag – uavhengig av noen faktisk variasjon – kan det være nyttig å se på gjennomsnittsverdier over flere dager, eller såkalt glidende gjennomsnitt. Glidende snitt på 7 dager innebærer snitt for aktuell dag og de (x-1) foregående. Et 7-dagerssnitt vil dermed beregnes ut fra aktuell dag og seks foregående. Vis mer

I Kroatia har også smittetallene vært stabilt lave den siste tiden, mens det i Hellas har det vært en svak økning i spredningen i juni. Totalt har 107 personer har dødd av coronaviruset i Kroatia. I Hellas er tallet 188.

Se de verste dagene og ukene for smitte og dødsfall for alle land her:

Publisert: 19.06.20 kl. 22:01 Oppdatert: 19.06.20 kl. 22:15

Les også

Mer om Coronaviruset Italia USA Trender Danmark Trend Sverige

Fra andre aviser