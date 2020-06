Foto: STR / KCNA VIA KNS

Nord-Korea vil kutte all kontakt med Sør-Korea

Etter to år med åpne direktelinjer vil Nord-Korea igjen stenge kontakten med Sør-Korea.

Det statlige nyhetsbyrået KCNA skriver at Nord-Korea vil kutte alle telefonlinjer med Sør-Korea som det første steget mot å kutte all kontakt med sørkoreanske myndigheter, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge AFP skal det dreie seg om både militære og politiske direkte kommunikasjonslinjer.

Nord-Korea har i flere dager gått ut mot Sør-Korea og truet med å stenge et samarbeidskontor på grensen, i tillegg til andre prosjekter, dersom Sør-Korea ikke hindrer avhoppere i å sende informasjonsbrosjyrer til nord.

Vil kutte alle kommunikasjonslinjer tirsdag formiddag

Ifølge nyhetsbyrået Yonhap vil Nord-Korea kutte alle kommunikasjonslinjer på formiddagen tirsdag lokal tid. Nyhetsbyrået skriver at kommunikasjonen mellom sør og nord har fungert som normalt i løpet av mandag, selv om samtalen ikke gikk gjennom samarbeidskontoret.

Dette skjer bare to år etter det historiske håndtrykket mellom Nord-Koreas leder president Moon Jae-in og Kim Jong-un i 2018, da de to de to nabolandene enige om å sørge for full atomnedrustning.

Kommunikasjonslinjene hadde vært stengt i mange år, før de ble gjenåpnet i januar 2018.

Det har tidligere vært spenninger mellom de to nasjonene. I mars gikk Sør-Korea ut mot Nord-Koreas testoppskyting, som antas å være to kortdistanseraketter mot Japanhavet.

– Slik militæraktivitet fra Nord-Korea er totalt upassende i en tid der covid-19 forårsaker vanskeligheter over hele verden, sa Sør-Koreas militære i en uttalelse, ifølge Reuters.

