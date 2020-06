UTPEKT SOM PALMEMORDER: «Skandiamannen» fotografert i forbindelse med ett av flere intervjuer han gjorde etter drapet på Olof Palme. Foto: Weine Lexius/TT Nyhetsbyrån

«Skandiamannens» våpenhandlervenn var i Stockholm drapskvelden

Sporet mange tror blir presentert som løsningen på Palme-drapet har fått enda en ny ingrediens.

Sjefsetterforsker Krister Petersson har varslet at han onsdag morgen vil gi Sverige en løsning på traumet som har ridd nabolandet i 34 år.

Ingen vet hva løsningen inneholder, men de fleste svenske medier har snevret inn dekningen til to hovedspor: Sør-Afrika-sporet, og den mystiske «Skandiamannen», som beviselig var ved åstedet på drapstidspunktet, eller rett etter, som han selv har hevdet.

Mannen, som var 52 år da drapet ble begått, døde i 2000, og kan aldri igjen gi noen nye svar. I de siste to årene har det imidlertid vært mye som tyder på at etterforskerne igjen har fattet interesse for mannen, som tidligere har figurert som vitne.

ÅSTEDET: En politikvinne på stedet hvor Olof Palme ble skutt 28. februar 1986. Foto: Per Fronth Nygaard

Det skjedde omtrent på samme tid som boken «Den osannolika mördaren», hvor 52-åringen ble navngitt og utpekt som drapsmann. Den var basert på en artikkelserie i magasinet Filter.

Det som var nytt i boken var at mannen, som jobbet som grafiker i reklamekonsernet Skandia, var våpenvant, og hadde vært medlem av en pistolklubb. Ingen som hadde trukket frem «Skandiamannen» til da hadde klart å finne noen slik kobling. Den andre interessante avsløringen var at 52-åringen var nær venn med en våpensamler, som eide våpen av typen som er knyttet til Palmedrapet.

Våpensamleren er også død, og datteren har bekreftet at våpnene ble solgt. Expressen har senere skrevet at våpen som tilhørte våpensamleren er kartlagt av etterforskerne.

DREPT PÅ ÅPEN GATE: Statsminister Olof Palme var både populær og kontroversiell. Her er han fotografert i 1979. Foto: Olav Hasselknippe

Ingenting kan knytte våpensamleren til åstedet, og om vedkommende har overlevert våpen til sin venn «Skandiamannen» er det heller ingen som har kunnet bevise. Tirsdag skriver imidlertid Expressen at også våpensamleren befant seg i Stockholm sentrum kvelden den 28. februar, da Palme ble drept. Våpensamleren, som var nabo med «Skandiamannen» villaområdet Täby nord for Stockholm, var i sentrum på en fest.

– Vi var sammen da, mor, far, jeg og en venn av meg. Vi var på samme sted inne i byen sammen med mange andre, sier datteren til Expressen.

Stedet de var på var i Gamla stan, 1,7 kilometer fra åstedet i krysset mellom Sveavägen og Tunnelgatan. Gamla stan var stedet Olof Palme og kona bodde og tok T-bane fra da de skulle på kino 28. februar.

Datteren sier hun forlot festen før faren, og at hun befant seg på en nattbuss da det ble kjent at Olof Palme var skutt på åpen gate. Hun sier det ikke var noe kontakt mellom faren og «Skandiamannen» på drapskvelden, og avviser fullstendig at faren skulle ha noe med drapet å gjøre.

– Hadde han levd, ville han dødd av hjerteinfarkt av dette, sier hun til avisen.

